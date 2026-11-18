Los nacimientos caen un 1,15% en Baleares hasta septiembre, mientras la población de residentes y turistas se ha disparado este año, hasta alcanzar un récord absoluto el pasado 11 de agosto de 2026 con 2.117.026 personas simultáneas en las Islas.

Con una población de 1.268.917 habitantes, el censo aumentó un 0,2% durante el tercer trimestre de 2026, mientras entre enero y septiembre de este mismo año se registraban en Baleares un total de 6.515 nacimientos, un 1,15% menos que en el mismo periodo del año anterior. Por nacionalidad, 988.230 residentes son españoles y 280.687 son extranjeros. Estos últimos representan aproximadamente el 22,1% de la población del archipiélago.

Según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en Baleares se produjeron en el noveno mes del año un total de 799 alumbramientos. De los nacidos en septiembre, 386 fueron niñas, y 413, niños. La mayoría (258) corresponden a madres en la franja de 30 a 34 años; de 35 a 39 años (227) y de 25 a 29 años (146).

En cuanto a las defunciones, la estadística del INE revela que hasta la semana 44 del 2026, se contabilizaron en Baleares 7.885 fallecimientos, un 5,02% más respecto a la misma semana del año anterior. Solo en esta semana murieron 171 personas en las islas.

Ya en 2025 sucedió algo similar y se registraron 9.007 nacimientos y 9.025 defunciones, es decir, un crecimiento vegetativo de -18. Se contabilizaron, además, 29 muertes fetales tardías y 22 defunciones de menores de un año. También la de esperanza de vida al nacimiento, que en Baleares se situó en un promedio del 83,64%, del 85,98% para las mujeres y del 81,24% para los hombres.

En el archipiélago, por lo que respecta a las personas mayores, se registró el año pasado una tasa de 16,84% de mayores de 65 años, del 11,9% de mayores de 70, del 4,51% de mayores de 80, del 0,88% de mayores de 90 y del 0,02% de mayores de 100.

Por islas, Mallorca concentra la mayor parte de los residentes y se aproxima al millón de habitantes, 984.746, siendo Ibiza la segunda isla más poblada con 167.663 habitantes, seguida de Menorca con 104.253 residentes y Formentera, 12.255.