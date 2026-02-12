La población baja por primera vez en Baleares donde uno de cada cuatro residentes es extranjero

La población baja por primera vez en Baleares, rompiendo la tendencia histórica del crecimiento sostenido y constante, donde uno de cada cuatro residentes es extranjero, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si bien la población de las Islas ha crecido en más de 150.000 personas en la última década y media, llama la atención que, aunque muy ligeramente, haya descendido un 0,07% al inicio del año. El 1 de enero de 2026 se situó en algo más de 1,2 millones de habitantes, de los cuales 632.326 son mujeres y 627.219 son hombres.

En cuanto a la nacionalidad, 985.214 habitantes de Baleares tienen la nacionalidad española, mientras que 274.331 son extranjeros.

Los datos del año pasado difieren de los de 2024 cuando Baleares contaba con una población oficial de 1.244.394 habitantes, 12.907 más que el 1 de enero de 2024, lo que representó un crecimiento interanual del 1,04 %.

En 2024 según el Instituto Nacional de Estadística (INE), del total de residentes en las islas año, 979.484 eran españoles (el 78,71 %) y 264.910 de nacionalidad extranjera (21,29 %).

Este cambio de tendencia en el incremento poblacional ya tuvo un primer indicativo el pasado verano, cuando el denominado índice de presión humana (IPH) registrado en Baleares el pasado mes de agosto descendió en comparación con el mismo mes del año anterior, lo que supuso la primera bajada en un mes de agosto desde la pandemia.

Según los datos publicados entonces por el Instituto Balear de Estadística (Ibestat), Baleares sumó el tercer mes consecutivo registrando bajadas, puesto que en junio y julio la presión humana máxima también disminuyó.

En términos generales, en 2025 la población de España aumentó en 81.520 personas durante el cuarto trimestre de 2025 y se situó en 49,57 millones de habitantes. España supera por primera vez los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero. Las principales nacionalidades de los inmigrantes fueron la colombiana, la venezolana y la marroquí.