Hay historias que nacen en un lugar pequeño y terminan teniendo una dimensión universal. La de Joan Mascaró i Fornés es una de ellas. Nacido en Santa Margalida, este intelectual mallorquín consiguió trascender sus orígenes para convertirse en una figura de referencia internacional en el estudio, la traducción y la divulgación de la lengua sánscrita y la cultura y el pensamiento de la India.

Ahora, el Ayuntamiento de Santa Margalida quiere devolverle el protagonismo que merece. El municipio se propone convertir 2027 en el Año de Joan Mascaró i Fornés, una iniciativa que coincide con dos fechas especialmente significativas: el 130º aniversario de su nacimiento y los 40 años de su fallecimiento.

La propuesta nace con la voluntad de recordar, reivindicar y difundir la trayectoria de un hombre cuya obra y pensamiento alcanzaron una dimensión internacional, sin perder de vista sus raíces. Porque Joan Mascaró fue mucho más que un intelectual reconocido fuera: fue también un hijo de Santa Margalida, donde nació y donde mantiene un lugar destacado en la memoria colectiva. Por ello fue nombrado Hijo Ilustre del municipio en 1983.

Y para iniciar los actos previos al Año de Joan Mascaró i Fornés, el auditorio de Santa Margalida acogió el pasado 12 de noviembre la conferencia Joan Mascaró y Antoni Binimelis. Dos campesinos mallorquines, dos maestros en sánscrito, a cargo de Gonçal López Nadal, profesor emérito de la Universitat de les Illes Balears. El acto, presentado por Antoni Mas, permitió descubrir la trayectoria vital e intelectual de dos figuras mallorquinas que, pese a sus orígenes campesinos, desarrollaron una destacada vinculación con la lengua sánscrita y la cultura de la India.

Durante la conferencia, López Nadal repasó los itinerarios personales y culturales de Joan Mascaró i Fornés, nacido en Santa Margalida, y Antoni Binimelis i Sagrera, natural de Felanitx. Dos estudiosos que compartieron una gran curiosidad intelectual y un profundo interés por las culturas orientales, especialmente por la tradición filosófica y espiritual de la India.

La intervención tuvo un componente especialmente cercano, ya que el conferenciante tuvo la oportunidad de conocer personalmente a ambos protagonistas e incluso Binimelis fue profesor suyo. Esta experiencia le permitió combinar el rigor académico con las vivencias personales y transmitir al público su admiración por estas dos figuras.

Además de esta conferencia, el consistorio está preparando un programa de actividades que está previsto que comience en marzo de 2027. La programación incluirá publicaciones, reediciones de obras, un libro colectivo, un espacio web con documentación y materiales audiovisuales, jornadas culturales y actividades divulgativas dirigidas especialmente a las nuevas generaciones.

La conmemoración contará también con la participación de distintas instituciones, como el propio Ayuntamiento de Santa Margalida, el Govern balear, el Consell de Mallorca y la Universitat de les Illes Balears, con el objetivo de dar a conocer la dimensión internacional de la obra de Mascaró y mantener vivo el legado de uno de los intelectuales mallorquines con mayor proyección internacional.

El legado de Joan Mascaró

Nacido en Santa Margalida en 1897, Joan Mascaró i Fornés (1897-1987) es una de las figuras intelectuales mallorquinas que mayor proyección internacional ha alcanzado. Nombrado Hijo Ilustre de Santa Margalida en 1983, fue filólogo, traductor y estudioso de las culturas orientales, una trayectoria que lo llevó hasta la Universidad de Cambridge, donde ejerció como profesor de sánscrito.

Su trabajo como traductor de textos espirituales y filosóficos de la India le otorgó un importante reconocimiento internacional. A través de sus traducciones, acercó al mundo occidental algunas de las grandes obras del pensamiento oriental, contribuyendo al diálogo entre culturas y tradiciones filosóficas.

Su influencia llegó también al ámbito de la música. George Harrison, miembro de The Beatles, mostró un especial interés por sus traducciones, una conexión que refleja hasta qué punto la obra de Mascaró logró despertar el interés más allá de los círculos académicos.

La trayectoria de Joan Mascaró es, en definitiva, la historia de un hombre que, desde un pequeño pueblo de Mallorca, consiguió contribuir a la cultura universal. Un ejemplo de curiosidad intelectual, conocimiento y apertura al mundo que Santa Margalida quiere recuperar, preservar y transmitir a las nuevas generaciones.