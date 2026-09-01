Las fiestas de la Beata de Santa Margalida celebran la procesión más típica de Mallorca

Cuando septiembre asoma en el calendario, Santa Margalida no solo celebra una fiesta. La procesión de la Beata, reconocida como Bien de Interés Cultural Inmaterial, es la demostración viva de cómo el patrimonio de un pueblo se transmite de generación en generación desde 1792.

Las fiestas de la Beata de Santa Margalida 2026 se celebran entre el jueves 27 de agosto y el domingo 13 de septiembre con un amplio y variado programa plagado de actividades, entre ellas ball de bot, cercavila, espectáculos de magia, taller de bolsas personalizadas de la Beata, concurso de playback, correfoc, carrera ciclista, gimcana infantil, trobada de gegants, verbenas, ofrenda de flores a Santa Catalina Tomàs y la procesión de la Beata.

El primer domingo de septiembre, en este caso el 6 de septiembre, Santa Margalida celebra la procesión más típica de Mallorca, la procesión de la Beata. Miles de personas viven con devoción y alegría esta fiesta tan querida.

Hablar de la Beata es hablar de la figura de Santa Catalina Tomàs, pero también del orgullo profundamente arraigado de una comunidad que transforma sus calles en un escenario de devoción, color y folclore. Desde las carrozas engalanadas con esmero artesanal hasta la icónica presencia de los dimonis que intentan arrebatar los jarrones a los payeses, cada rincón del municipio respira una identidad única.

La procesión de la Beata es una cita donde el pasado conversa con el presente; un espacio donde la memoria de los mayores se entrelaza con el entusiasmo de los más jóvenes, quienes entonan al unísono la canción de Sor Tomasseta como un himno atemporal.

El fervor popular late en cada esquina y recuerda el valor incalculable de un legado que sigue más vivo que nunca. Y es que la procesión de la Beata no es solo una celebración que se contempla, sino un sentimiento puro que se vive con los cinco sentidos.

La procesión más típica de Mallorca

Salida de los dimonis. A las 10:00 horas en la plaza de la Vila. Los demonios saldrán desde la plaza de la Vila y correrán por las calles, harán sonar los cascabeles y despertarán a los que todavía duermen, hasta llegar a la iglesia.

A las en la plaza de la Vila. Los demonios saldrán desde la plaza de la Vila y correrán por las calles, harán sonar los cascabeles y despertarán a los que todavía duermen, hasta llegar a la iglesia. Oficio solemne en la iglesia parroquial. A las 11:00 horas. Asistirán la Beata y su Corte y predicará Mn. Carles Seguí i Pou. Los cantos irán a cargo de la Coral de Santa Margalida y Aires Vileros, y el baile de la Oferta, de la Escola de Ball de Bot de Santa Margalida y Sa Trencadissa, con los Xeremiers i Flabiolers de la Vila (gaiteros y flautistas tradicionales). Finalmente, se hará la veneración de la reliquia de Santa Catalina Tomàs, con la interpretación de Sor Tomasseta. Al acabar, pasacalles hasta ca Ses Monges con la participación de los Gegants de la Vila, los Demonios, las bandas de música, los Xeremiers i Flabiolers, las autoridades y todo aquel que quiera participar.

A las Asistirán la Beata y su Corte y predicará Mn. Carles Seguí i Pou. Los cantos irán a cargo de la Coral de Santa Margalida y Aires Vileros, y el baile de la Oferta, de la Escola de Ball de Bot de Santa Margalida y Sa Trencadissa, con los Xeremiers i Flabiolers de la Vila (gaiteros y flautistas tradicionales). Finalmente, se hará la veneración de la reliquia de Santa Catalina Tomàs, con la interpretación de Sor Tomasseta. Al acabar, pasacalles hasta ca Ses Monges con la participación de los Gegants de la Vila, los Demonios, las bandas de música, los Xeremiers i Flabiolers, las autoridades y todo aquel que quiera participar. Subida de las carrozas hasta la explanada de la iglesia. A las 17:30 horas . Se recuerda que todos los niños y niñas apuntados en el Ayuntamiento y que vayan sobre las carrozas deben estar a las 20:30 horas en la plaza de la Iglesia. Por la calle Joan Monjo March y paseo des Pouàs.

A las . Se recuerda que todos los niños y niñas apuntados en el Ayuntamiento y que vayan sobre las carrozas deben estar a las 20:30 horas en la plaza de la Iglesia. Por la calle Joan Monjo March y paseo des Pouàs. Pasacalles. A las 19:00 horas. A cargo de las bandas de música y de las colles de xeremiers que participan en la procesión.

A las A cargo de las bandas de música y de las de xeremiers que participan en la procesión. Salida de la procesión de la Beata . A las 21:00 horas . La procesión está compuesta por diversas colles de xeremiers, bandas de música, carrozas y estampas que recuerdan la vida de la Beata, una multitud de grupos de payeses que llevan una jarra asa por asa y una buena multitud de dimonis que se afanan por quitárselas para romperlas ante la Beata. Todo ello, con todos los participantes cantando la canción de Sor Tomasseta. La trencadissa (rotura de jarras) se llevará a cabo en la plaza de la Iglesia.

. A las . La procesión está compuesta por diversas de xeremiers, bandas de música, carrozas y estampas que recuerdan la vida de la Beata, una multitud de grupos de payeses que llevan una jarra asa por asa y una buena multitud de dimonis que se afanan por quitárselas para romperlas ante la Beata. Todo ello, con todos los participantes cantando la canción de Sor Tomasseta. La (rotura de jarras) se llevará a cabo en la plaza de la Iglesia. Verbena de la noche de la Beata. A las 23:00 horas en la plaza de la Vila. Con el Tributo a Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina interpretados por Augusto Redondo y Valentín Mendoza.

Venta de camisetas de la Beata 2026

Las camisetas de La Beata 2026 se podrán comprar del 1 al 4 de septiembre en Ca na Marona, de 17:30 a 19:30 horas. También se venderán el sábado 5 de septiembre, de 10:30 a 12:30 horas en la plaça de la Vila.

El dinero de la venta de camisetas irá a beneficio de la residencia de Ca na Marona, AMADIBA, de Santa Margalida.