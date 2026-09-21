Ferran Torres: «Todos los goles que fallé en el Mundial construyeron el gol de la final»

Ferran Torres sigue celebrando, como no puede ser de otra forma, el gol con el que España ganó el Mundial. «Todos los goles que fallé en el Mundial construyeron el gol de la final», ha asegurado el actual jugador del Paris Saint-Germain, que ha recordado que ganar el Mundial con tu país es lo máximo. «Somos el mejor país del mundo», ha dicho con orgullo.

«Durante el Mundial me dio por fallar alguna que otra ocasión y fui una persona muy criticada», ha recordado Ferran Torres, que ha dicho también que «siempre que hablen de ti, significa que están haciendo algo más grande de lo que ellos están haciendo».

Ferran Torres ha recordado los momentos del gol que dio a España el Mundial en Nueva York. «No fue un gol mío, sentí la fuerza de todos los españoles, fue un gol de 47 millones», ha explicado, mientras explicaba sus sensaciones en ese momento ya histórico para el fútbol español.

«Cuando Lamine tenía la pelota en banda, cuando vi que se la pasaba a Pedro Porro, no sé por qué, pero iba dando pasitos hacia delante y cuando ya vi el balón salir y vi que iba hacia Nico, sentí que era como una isla, que sólo estaba yo. Todo a mil por hora», ha relatado el futbolista español en El Hormiguero.

«Iniesta cuando marcó el gol del Mundial 2010, dijo que cuando estaba a punto de chutar sintió que todo desaparecía. Puedo sentir lo que sintió él, tuve la misma situación. Cuando estuve a punto de chutar, escuché como un silencio durante un segundo y después me vi ya corriendo hacia el córner. Me hice daño con el banderín, tenía un moratón en el empeine», ha seguido relatando Ferran, que ha reconocido que ese gol ante Argentina lo ve «una vez por día».

«Le pegué con todo lo que tenía. Si no es la final del Mundial se me va al quinto anfiteatro», ha bromeado el jugador valenciano con Pablo Motos. «Marcar gol siempre es adictivo», ha continuado Ferran Torres.