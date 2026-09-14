Ferran deslumbra en París

Ferran Torres ha iniciado con buen pie su andadura con el PSG. El delantero español lidera la tabla de goleadores del conjunto parisino con seis tantos anotados en cinco partidos. Su última contribución de cara a puerta la firmó en el triunfo por la mínima de los vigentes campeones de Europa ante el Brest. Ferran convirtió la única diana del choque a los cinco minutos de juego, suficiente para que el PSG sumara su primera victoria en cuatro jornadas de Ligue 1.

La adaptación del ariete de la Selección a los esquemas de Luis Enrique, para el que ya jugó en La Roja, ha sido inmediata. En un inicio irregular del curso para el gran favorito a volver a coronarse en la Champions, Ferran ha sido la mejor noticia hasta la fecha. Después de perderse por lesión la Supercopa, en la que el PSG cayó con el Lens, el valenciano debutó con un doblete en el estreno en Liga. Sus goles fueron insuficientes para que los parisinos pasaran del empate (2-2) ante el Stade de Rennes.

Después de un pequeño bache de dos partidos sin marcar -con tropiezos ante Lille (2-2) y Mónaco (1-2)- Ferran Torres se ha reencontrado de la mejor manera con el gol. Primero, con un hat-trick ante el Slovan Bratislava en Champions. Una semana en racha de cara a puerta que ha culminado con otro gol más, el cuarto en cinco días, con el PSG. Sus números goleadores en el arranque del curso ya se acercan a los logrados por Leo Messi en su primera temporada al completo en París.

El futbolista argentino aterrizó cinco años atrás en la capital francesa tras dejar el FC Barcelona, al igual que Ferran. El valenciano, en cambio, se marchó dejando alrededor de 50 millones de euros en las arcas culés. En su primer curso como futbolista del PSG, Messi se quedó en una pobre cifra de seis tantos en 26 partidos de Ligue 1 y 11 entre todas las competiciones. Ferran sólo ha necesitado cinco partidos para aproximarse a los números del ’10’ en su estreno en París.

El regreso de Ferran tras su histórico gol

El ilusionante inicio de temporada de Ferran Torres garantiza, más si cabe, su presencia en la próxima lista de Luis de la Fuente para el primer parón de selecciones del curso. El autor del tanto que le dio el último Mundial a la selección española lucirá, salvo contratiempo en los próximos días, las dos estrellas en la camiseta. El seleccionador anunciará este viernes 18 de septiembre sus 26 elegidos para los próximos compromisos de vigente campeona del mundo.

El delantero valenciano pertenece al núcleo duro de Luis de la Fuente, pero no ha dejado lugar a la duda con sus últimas actuaciones. Su polivalencia en ataque es uno de sus principales fortalezas, y es también muy valorada por Luis Enrique y su sistema ofensivo con cambios de posición constantes entre sus atacantes. La irregularidad de cara a portería, en cambio, ha sido uno de los principales hándicaps de Ferran. Su gran momento reciente obliga a ambos técnicos a seguir apostando por el ex de Valencia, Manchester City y Barça.