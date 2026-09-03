Ferran Torres explica su salida del Barcelona: «El PSG es ahora mismo el mejor equipo de Europa»

Ferran Torres ha explicado cómo fue su fichaje por el PSG. Después de ser el héroe de España tras marcar el gol en la final del Mundial, el delantero abandonó el Barcelona para afrontar un nuevo camino en París. Una decisión que hizo mucho daño en el conjunto culé y que provocó que ambas partes acabaran tensas en el traspaso. Este jueves el futbolista ha salido ante los medios para sincerarse sobre qué le hizo tomar la decisión y su nueva vida con Luis Enrique.

El extremo acudió al Media Day del PSG y habló de cómo influyó el entrenador asturiano en la operación para que Ferran Torres quisiese salir del Camp Nou: «Tanto él como Luis Campos han sido claves para que yo esté aquí. Les doy las gracias por la confianza que me han brindado. Siempre he dicho que fue como un padre para mí desde que llegué a la Selección Española. Creyó en mí para que fichara por el PSG. Me dio confianza y espero devolvérsela esta temporada», expresó.

También explicó qué es lo que le ha pedido Luis Enrique: «Quiere que sea yo mismo. Me ha dejado jugar en las tres posiciones en ataque y eso es bueno para el equipo y para mí. Lo único que ha hecho es darme confianza. Me siento cómodo de ‘9’, donde he jugado estos dos últimos años, pero en el primer partido con el PSG me puso por la izquierda y marqué dos goles. Voy a jugar donde me ponga», insistió Ferran Torres.

Sobre cuándo llegó la llamada del PSG, el valenciano fue claro: «Comenzaron antes del Mundial. Nos llamaron y estábamos hablando. Fue entonces cuando ya tenía la decisión tomada porque quería jugar en un club como este». Se enfrentará contra el Barcelona el próximo 20 de octubre en el Parque de los Príncipes en la Champions. Una competición que anhela: «Será un partido muy especial. Estuve con ellos cuatro años y medio. Siempre son partidos especiales. Intentaremos ganar, pero ya se verá. El PSG es ahora mismo el mejor equipo de Europa porque ha ganado las dos últimas Champions. Eso mete presión a los rivales. Intentaremos ganarla por tercer año consecutivo», concluyó ante los medios.