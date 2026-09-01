Ferran Torres sobre su pueblo natal: «Allá donde voy siempre digo que soy de Foyos. La verdad es que me hace sentir muy seguro»

Ferran Torres (Foyos, 29 de febrero de 2000) ha sido uno de los hombres del verano después de ser el autor del gol que dio a España su segundo Mundial. Un tanto del jugador del PSG en la segunda parte de la prórroga en la final contra Argentina llevó al delirio a millones de españoles y dio la segunda estrella a la selección española. Por ello, el próximo 9 de octubre recibirá la Alta Distinción de la Generalitat. Consulta todo lo que debes saber sobre la relación de Ferran Torres con su pueblo, Foyos.

Ferran Torres es uno de los valencianos más ilustres del mundo después de ser la superestrella de España en la final del Mundial 2026 contra Argentina. Después de un torneo con pocos minutos y mala suerte de cara a puerta, el delantero ahora en el PSG marcó el gol que dio el título a España en una final histórica en Nueva York. Esto le ha convertido en un héroe nacional y por ello ha sido homenajeado en todos los puntos del país, siendo la más importante en el Palau de la Generalitat y también de su pueblo, Foyos.

Ferran Torres fue homenajeado a primeros de agosto en un acto en el Palau de la Generalitat en el que se le nombró embajador e imagen de la Comunidad Valenciana. El presidente Juanfran Pérez Llorca también anunció que va a proponer la concesión de la Alta Distinción de la Generalitat del día 9 de octubre (el día de la Comunidad Valenciana) tanto a Ferran Torres como a Alex Grimaldo.

«Representa mucho más que un gol histórico o un título mundial. Es el ejemplo de que el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo constante son el camino para alcanzar cualquier meta», dijo el presidente de la Comunidad Valenciana, que también dejó claro en el acto homenaje que el futbolista «ha demostrado un compromiso extraordinario con la Comunitat al aceptar ser su embajador y proyectar la imagen internacional de nuestra tierra sin pedir nada a cambio».

Ferran Torres y su amor por la Comunidad Valenciana

«Valencia es mi tierra y mucho más, es un sentimiento y una manera de hacer única. Aquí está mi familia y mi vida. Valencia representa unos valores y un compromiso, una identidad. Por eso llevo la Senyera siempre donde voy, como en el Mundial, donde sentí el cariño de todos los valencianos. Juntos sufrimos y luchamos en los momentos más duros, como en la dana, y hoy no me puedo olvidar y recordar a todas las víctimas», dijo Ferran Torres en este acto homenaje que se trasladó a Foyos, su pueblo.

«Allá donde voy siempre digo que soy de Foyos», dijo Ferran Torres en el homenaje que recibió en su pueblo, una localidad perteneciente a la provincia de Valencia de 7995 habitantes. «Quiero muchísimo a mi pueblo. Allá donde voy, siempre digo que soy de Foyos. Siempre soy ‘foiero’, siempre. La verdad es que me hace sentir muy orgulloso», afirmó ante los cientos de personas que estuvieron presentes en este acto.

«Foyos es fácil de resumir; es el pueblo perfecto, porque la gente que he traído aquí siempre ha estado encantada», dijo un Ferran Torres que también aseguró que: «Para mí es un honor volver aquí siempre que puedo; con la agenda que tengo es difícil, pero siempre es un honor tener a la gente de aquí».