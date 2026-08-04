Ferran Torres explica en la televisión de EEUU que usó la gorra de Trump por «ver otra vez a España en el top»

Donald Trump quiso salir en la foto de la selección española tras la victoria en el Mundial de fútbol 2026, sin saber que su minuto de gloria se lo daría la celebración posterior, ya en España, cuando Ferran Torres lució la gorra trumpiana con el mensaje adaptado Make Spain Great Again, de la que el propio presidente de Estados Unidos alardeó. Tras el ruido generado por la prenda, el futbolista ha explicado por qué se la puso en una entrevista en The Source with Kaitlan Collins, el programa del prime time de la CNN en EEUU.

Al ver a Ferran Torres sobre el autobús, celebrando la victoria con la afición española y con la gorra roja puesta, la Casa Blanca reaccionó presumiendo de que «todos quieren sumarse al movimiento» MAGA.

Días después, fue el propio Donald Trump quien agradeció a Ferran Torres que luciera una gorra que, de alguna forma, le daba protagonismo a él, o al menos así lo entendió el magnate, que lo definió como un «bonito homenaje» del jugador de la selección, autor del gol de la final que dio la Copa del Mundo al conjunto de Luis de la Fuente.

De hecho, el presidente de EEUU, país anfitrión del torneo de fútbol, afirmó que el delantero del Barcelona «es un gran jugador» y dijo estar convencido de que se puso la gorra «con gran intención». «Es un gran jugador y llevaba puesta, en definitiva, una gorra de Make America Great Again. Fue un bonito homenaje, y creo que lo hizo con muy buena intención. Lo agradecemos. Lo hemos logrado, hemos hecho grande a Estados Unidos. Ahora somos el mejor país del mundo», declaró Trump.

Tras la repercusión de la gorra, Ferran Torres se ha referido a ella en una entrevista para la audiencia de la televisión de Estados Unidos, desde el programa The Source with Kaitlan Collins, emitido en prime time en la CNN. La periodista Kaitlan Collins le ha preguntado directamente por este asunto, interesada por saber de dónde había salido la idea y por aclarar si era un guiño con lectura política.

Ferran Torres zanjó cualquier interpretación de esa naturaleza que se le haya dado a su gesto, y explicó que únicamente quiso protagonizar un «momento divertido» que «no tiene nada que ver con política». «No tengo ni idea de política», ha insistido. «Simplemente me refería a ver otra vez a España en el top, al ganar el Mundial. Sólo era por divertirme con mis amigos, con mi familia», ha añadido.

Ésta no es la única entrevista que ha ofrecido Ferran Torres en la televisión estadounidense. El futbolista ha visitado también el plató de NBC News, donde se ha referido a la actitud antideportiva de algunos jugadores argentinos en la final: «Este tipo de situación nunca es buena. Pero sí, puede ocurrir cuando pierdes una final de la Copa del Mundo, porque la pasión está ahí, y Argentina siempre tiene mucha pasión».

El jugador español aprovechó su altavoz para lanzar un mensaje sobre la salud mental. «Debemos cuidarla, porque es lo más importante. Sabemos que la presión nos rodea y debemos cuidarnos y hablar de ello», declaró.