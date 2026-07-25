Trump agradece a Ferran el «homenaje» con su gorra: «Es un gran jugador y lo hizo con buena intención»

Donald Trump agradeció a Ferran Torres su «bonito homenaje» al lucir una gorra con el mensaje de ‘Make Spain Great Again’ durante la celebración del segundo Mundial de España el pasado lunes en Madrid. El presidente de Estados Unidos afirmó que el delantero del Barcelona «es un gran jugador» y está convencido de que «lo hizo con gran intención».

Esa gorra hacía alusión al eslogan de la política estadounidense que Trump llevó por bandera durante su carrera hacia la presidencia en 2016, pero en vez de Estados Unidos, España. Allí en Norteamérica, la selección española se proclamó campeona del mundo por segunda vez en su historia y al día siguiente el autor del único gol de la final, Ferran, hizo referencia al presidente del país anfitrión del Mundial.

«Es un gran jugador y llevaba puesta, esencialmente, una gorra de ‘Make America Great Again’. Fue un bonito homenaje, y creo que lo hizo con muy buena intención. Lo agradecemos», dijo el mandatario en la Casa Blanca. El republicano aprovechó el contexto para insistir en la gestión de su Administración: «Lo hemos logrado, hemos hecho grande a Estados Unidos. Ahora somos el mejor país del mundo».

Estados Unidos agradece a Ferran Torres

Movimientos conservadores de otros países también han adaptado el lema de Trump a sus propias realidades nacionales, tratando de emular el éxito del mandatario estadounidense. Hace unos días, desde la Casa Blanca también felicitaban a Ferran Torres, héroe de España.

La Casa Blanca contestó a un vídeo en las redes sociales en el que aparece el jugador valenciano en lo alto del autobús descapotado de la selección española con miles de aficionados en las calles y su gorra trumpiana. La reacción fue sin duda presumir de que un campeón del mundo siga los pasos de Trump: «Todos quieren sumarse al movimiento».