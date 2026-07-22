La Casa Blanca alardea de la gorra ‘trumpiana’ de Ferran Torres: «Todos quieren sumarse al movimiento»

La gorra ‘trumpiana’ que llevó Ferran Torres durante toda la celebración de la Selección española por las calles de Madrid tras ganar el Mundial se ha hecho viral y hasta la Casa Blanca ha reaccionado alardeando de una frase que hizo suya Donald Trump.

«Make Spain Great Again», rezaba en la parte delantera de la gorra que portó Ferran Torres durante toda la celebración del pasado lunes. Aunque él la llevaba al revés y las letras se leían a su espalda. «Hagamos que España vuelva a ser grande».

Una gorra inspirada en la mítica frase de Donald Trump: «Make America Great Again». Este outfit de Ferran Torres no ha dejado indiferente a nadie e incluso la Casa Blanca ha reaccionado a través de sus redes sociales alardeando de este movimiento en la celebración de la Selección española.

La Casa Blanca contestó a un vídeo en redes en el que aparece Ferran Torres en lo alto del bus descapotado de la Selección con miles de aficionados en las calles y su gorra ‘trumpiana’. La reacción fue sin duda presumir de que un campeón del Mundo siga los pasos de Trump: «Todos quieren sumarse al movimiento».

Everyone wants in on the movement. https://t.co/FeCJrFZyEE — The White House (@WhiteHouse) July 21, 2026

Y es que no cabe duda de que Ferran Torres fue el gran protagonista de la final del Mundial 2026. Durante el partido y también el partido. El ‘7’ de España marcó el gol de todos en la final ante Argentina para darle su segunda estrella a la Selección española. Pero durante la celebración en Madrid fue el jugador más querido con un outfit que no dejó indiferente a nadie. Gorra de Trump, sin camiseta y con una bandera de España colgada al cuello.