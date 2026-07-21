Sumar llama «especulador» a Ferran Torres y le acusa de tener un «fondo buitre» por invertir 7 millones de euros

El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha cargado este martes contra el futbolista de la Selección Española, Ferran Torres, al que ha acusado de «especular» con la vivienda en la Comunidad Valenciana a través de una sociedad de inversión inmobiliaria, que ha tildado abiertamente de «fondo buitre».

El diputado de Compromís ha puesto el foco en la actividad inversora del delantero durante una rueda de prensa en la que, en teoría, se iba a limitar a felicitar a la Selección por su triunfo en el Mundial de 2026, y ha comparado la situación de la vivienda actual con la que existía cuando España ganó el campeonato en 2010.

Ibáñez ha denunciado que, pese a que el salario mínimo ha pasado de 633 a 1.184 euros en ese periodo, el acceso a la vivienda se ha encarecido notablemente. Olvida el diputado que esa subida salarial no supera el encarecimiento de la vivienda, y que el salario real está a niveles de 1995. Reclama nuevas «medidas para impedir que empresas y fondos de inversión puedan adquirir viviendas con fines especulativos», y de nuevo olvida que las medidas llevadas a cabo por el Ejecutivo de Pedro Sánchez sólo han servido para que el precio del alquiler se dispare allí donde han sido aplicadas. Además, y como contó OKDIARIO, la multipropiedad crece desde que Sánchez llegó a Moncloa, algo que no ocurría, respecto de las compras unipersonales, con los anteriores gobiernos.

El portavoz de Sumar ha señalado a Eleven Future Invest, sociedad vinculada al futbolista, y la ha calificado de «fondo buitre». Según ha afirmado, la empresa habría acumulado ya 20 viviendas en Valencia, una actividad que, a su juicio, contribuye a tensionar todavía más el mercado inmobiliario.

Las críticas de Sumar se producen después de que se conociera el patrimonio inmobiliario acumulado por Ferran Torres a través de sus inversiones. El futbolista habría destinado alrededor de siete millones de euros a operaciones inmobiliarias en los últimos años, una estrategia con la que ha ido construyendo una cartera de propiedades en Valencia.

El delantero del Barcelona y de la Selección, de 26 años, se ha convertido así en el objetivo de las críticas de Sumar por una actividad inversora que la formación de izquierdas equipara con la de los grandes fondos de inversión, que gestionan carteras de miles de millones. La polémica llega además en plena celebración del éxito de la Selección Española, con Torres como uno de los protagonistas del equipo campeón del mundo.