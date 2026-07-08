El Gobierno que lidera Pedro Sánchez ha admitido en un informe del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que con Mariano Rajoy como presidente aumentó el número de personas que tenían una vivienda en propiedad en España y descendieron los que tenían dos o más casas. Es decir, exactamente lo que a priori defienden desde el PSOE.

Sin embargo, por si este dato fuera poco, el propio Ejecutivo ha demostrado gráficamente cómo desde la llegada de Sánchez al poder se produjo un cambio estructural y por primera vez en España «quienes acumulan múltiples propiedades son más que quienes sólo tienen una».

Esta literalidad acompaña a un gráfico en el que se puede ver que desde 2018 hasta la actualidad las políticas en materia de Vivienda han contribuido a normalizar esta tendencia: cada día hay más ciudadanos con dos o más casas y a la vez menos españoles se pueden comprar una sola vivienda.

Tal y como dicta el propio documento del Ministerio de Consumo, en 2008, la mayoría de los propietarios tenía un solo inmueble (53,9%), mientras que el 46,1% poseían dos o más.

En 2025, esta relación se ha invertido: los propietarios con un único inmueble representan el 48,3%, frente al 51,7% que tienen dos o más. Por primera vez, la multipropiedad es la pauta dominante dentro de la estructura de propietarios en nuestro país.

Trasvase generacional de rentas

En otro de los tres informes sobre Vivienda elaborados por el Gobierno, Consumo apunta que la renta de los multiarrendadores multiplica por cuatro a la de los inquilinos y por 450 su patrimonio. De hecho, esa concentración de la propiedad habría enriquecido a través de las rentas procedentes del alquiler a dichos propietarios de dos o más casas.

Por otro lado, en el escrito, los de Sánchez achacan esta desigualdad económica a la posición que ocupan los hogares en el mercado residencial —ser inquilino, propietario o arrendador— más que a otras variables tradicionales como la edad o el nivel de ingresos.

Sin embargo, resulta llamativo que el 84% de los multipropietarios de España tiene más de 55 años, mientras que en la actualidad poco más de un 30% de los menores de 35 es dueño de al menos una vivienda.

Según rezan los datos del informe, en 2011 casi el 70% de los menores de 35 años era propietario de su vivienda, por lo que el desplome de la propiedad en los más jóvenes ha sido de más de 37 puntos porcentuales en once años.

El estudio, además, muestra cómo los hogares que viven de alquiler presentan los niveles de renta más bajos, mientras que quienes obtienen ingresos del alquiler se sitúan entre los grupos con mayores ingresos de España.

En este punto, de nuevo el informe de Consumo en colaboración con el CSIC carga contra los datos cosechados durante la legislatura de Pedro Sánchez asegurando que esta desigualdad provocada por la vivienda se ha pronunciado notablemente durante la última década.

En 2002, el 90% de los hogares acumulaba el 65,4% de la riqueza residencial, mientras que 20 años más tarde, en 2022, esa participación caía al 58,1%. Al mismo tiempo, el 10% más rico de la población ha pasado a concentrar del 34,5% al 41,9% del total.