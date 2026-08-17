Dos niños extranjeros de dos y cuatro años, hospitalizados en estado grave tras ahogarse en piscinas de Ibiza y Mallorca

Dos menores extranjeros de dos y cuatro años han sido hospitalizados en estado grave este lunes en Baleares después de sufrir ahogamientos en piscinas, uno en el Club Náutico del Port de Pollença, en Mallorca, y otro en un hotel de Cala Tarida, en la isla de Ibiza.

El primer suceso ha ocurrido alrededor de las 9.55 horas en la piscina del Club Náutico del Port de Pollença. Según ha informado el SAMU 061, los servicios de emergencias han recibido un aviso alertando de que un niño de cuatro años se había ahogado.

Los socorristas han rescatado al menor, de nacionalidad británica y que se encontraba de vacaciones con su familia, y han iniciado las primeras maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de los sanitarios. Posteriormente, los equipos de emergencia han logrado estabilizarlo y lo han trasladado en ambulancia al Hospital de Son Espases, donde ha ingresado en estado grave.

La Guardia Civil ha activado el código verde para facilitar el traslado urgente y ha escoltado a la ambulancia con el objetivo de garantizar que el menor llegara al hospital lo más rápido posible.

Pocas horas después, sobre las 11.15, se ha producido un segundo caso en una piscina de un hotel de Cala Tarida, en la isla de Ibiza. Una niña de dos años y nacionalidad francesa ha sufrido un ahogamiento y ha sido rescatada inconsciente por los socorristas de la piscina, que también han comenzado de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Se han desplazado hasta el lugar una ambulancia de soporte vital básico y otra de soporte vital avanzado. Los sanitarios han atendido y estabilizado a la menor antes de trasladarla al Hospital Can Misses de la capital ibicenca, donde ha ingresado en estado grave.

En este segundo caso, la Guardia Civil también ha activado la alerta verde para facilitar el desplazamiento urgente de la ambulancia hasta el centro hospitalario.