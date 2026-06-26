Fallece la niña de tres años que se ahogó en una piscina de Pollença: ya son dos menores muertos por ahogamiento en Mallorca en menos de una semana

La tragedia vuelve a golpear a Mallorca. La niña de tres años que permanecía ingresada en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica del Hospital Son Espases tras sufrir un ahogamiento en una piscina de Pollença ha fallecido finalmente a consecuencia de las graves lesiones provocadas por la falta de oxígeno.

La menor había sido trasladada de urgencia al Hospital Son Espases después de que los equipos sanitarios lograran reanimarla en el lugar de los hechos. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los profesionales médicos durante los últimos días, su evolución fue desfavorable y finalmente no pudo superar las secuelas del accidente.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, ocurrido en una vivienda vacacional de Pollença, donde la familia pasaba unos días. Según las primeras pesquisas, fue la abuela de la pequeña, de nacionalidad británica, quien encontró a la niña flotando boca abajo en la piscina y dio la voz de alarma. Los servicios de emergencias acudieron rápidamente al lugar, practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y consiguieron recuperar sus constantes vitales antes de su traslado a Son Espases.

Con este fallecimiento, ya son dos los niños fallecidos por ahogamiento en Mallorca en menos de una semana, un dramático balance que vuelve a poner el foco sobre la importancia de extremar las medidas de prevención y vigilancia en las zonas de baño durante el verano.

Hace apenas cinco días fallecía otro niño de tres años, de nacionalidad danesa, tras permanecer ingresado en estado crítico en el Hospital Son Espases. El menor había sufrido un ahogamiento en la piscina de una finca de Can Picafort, en el término municipal de Santa Margalida. Los equipos de emergencias consiguieron reanimarlo y estabilizarlo antes de su traslado al hospital, pero las lesiones cerebrales derivadas del tiempo que permaneció sumergido resultaron irreversibles.

Estos dos ahogamientos infantiles en Mallorca han causado una profunda conmoción en la isla y reavivan la preocupación por el incremento de este tipo de accidentes durante la temporada estival. Cada verano, los expertos recuerdan que la vigilancia constante de los menores es la principal medida para evitar tragedias, ya que un descuido de apenas unos segundos puede tener consecuencias fatales.

La Guardia Civil continúa investigando ambos sucesos para determinar las circunstancias exactas de los hechos, mientras las dos tragedias vuelven a poner de manifiesto la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en las piscinas de Mallorca, especialmente en viviendas particulares y alojamientos turísticos.