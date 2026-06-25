Una niña de tres años crítica en la UCI pediátrica tras ahogarse en una piscina en Mallorca

Una niña de tres años permanece ingresada en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica del Hospital Son Espases tras ahogarse en una piscina en Pollença (Mallorca).

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del suceso, ocurrido esta tarde en la piscina que la familia tiene alquilada en la localidad mallorquina.

Según las primeras investigaciones, fue la abuela de la niña, de nacionalidad británica, la que dio la voz de alarma al hallar a la niña flotando boca abajo. Los servicios de emergencias realizaron a la niña maniobras de reanimación y la trasladaron al centro hospitalario.

Se da la trágica circunstancia de que hace escasos cinco días un niño también de tres años y nacionalidad danesa falleció después de ser ingresado en estado crítico tras sufrir un ahogamiento en la piscina de una finca de Can Picafort, en el término municipal de Santa Margalida.

El menor había sido trasladado de urgencia al centro hospitalario de Son Espases después de que los equipos de emergencias lograran reanimarlo y estabilizarlo en el lugar de los hechos. Sin embargo, las graves lesiones provocadas por la falta de oxígeno durante el tiempo que permaneció bajo el agua fueron finalmente irreversibles.