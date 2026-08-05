elrow Mallorca XXL reunirá a más de 20.000 personas en Son Fusteret con 12 horas de música y un cartel de estrellas internacionales

El próximo 29 de agosto, Mallorca volverá a convertirse en uno de los grandes epicentros de la música electrónica con la celebración de elrow Mallorca XXL Winamax, una cita que espera congregar a más de 20.000 asistentes en el Recinto Son Fusteret durante una jornada de 12 horas ininterrumpidas de música, espectáculo y producción visual.

Desde las 12.00 hasta las 00.00 horas, el recinto acogerá una de las propuestas más ambiciosas del verano, con cuatro escenarios temáticos, un cartel encabezado por referentes internacionales del techno y house y el característico universo escénico que ha convertido a elrow en un fenómeno mundial.

La nueva edición confirma el fuerte vínculo que existe entre elrow y Mallorca, una isla que, con el paso de los años, se ha consolidado como una de las paradas imprescindibles dentro del calendario internacional de la marca. Lejos de ser una fecha más, el evento se ha convertido en una de las grandes citas estivales para miles de aficionados a la electrónica, tanto residentes como visitantes, que cada verano incluyen esta experiencia entre los acontecimientos imprescindibles de la temporada.

La organización volverá a transformar Son Fusteret en un gran recinto inmersivo donde la música convivirá con un espectacular despliegue artístico. Además de las actuaciones musicales, el público encontrará performers, personajes interactivos, escenografías de gran formato, instalaciones artísticas, lluvia de confeti, inflables gigantes, efectos especiales, iluminación sincronizada y un sistema audiovisual diseñado para convertir cada escenario en una experiencia completamente diferente.

El escenario principal, Hallucinarium XXL, concentrará algunas de las actuaciones más esperadas de la jornada con un cartel liderado por Adam Beyer, Marco Carola, Hot Since 82, Ben Sims, Adiel b2b Quest, Grace Dahl, Chlar y De La Swing, nombres que figuran entre los artistas más destacados del circuito internacional de la música electrónica.

La programación continuará en Industry City, un espacio inspirado en una estética industrial y urbana que reunirá a Frank Storm, Kiko Fernández, Manu Sánchez, Marrøn y Teedee, ofreciendo una propuesta sonora dirigida a los seguidores de los sonidos más contundentes y vanguardistas.

El talento local también tendrá un importante protagonismo dentro de elrow Mallorca XXL. El escenario Pink Cathedral servirá de escaparate para parte de la escena balear con las actuaciones de Jaume Colombàs, Lucia Sholtus, Peptronik y Pijama Bros, reforzando la apuesta del festival por combinar artistas internacionales con nombres consolidados y emergentes de las Islas Baleares.

Por su parte, The Jail completará el recorrido musical con una programación formada por Toni R b2b Moberden, Rodri Schatinni, Tito García, Tormenta Balear, Javitoh, La Demence Palma, Pep Vanrell, Mili Takeshi y Sergi Ales, configurando una oferta musical que permitirá al público recorrer diferentes estilos y ambientes sin salir del recinto.

Más allá de la programación artística, elrow Mallorca XXL Winamax volverá a apostar por una producción de gran formato que ha convertido a la marca en una referencia internacional del entretenimiento. La combinación de música, escenografía, interacción con el público y efectos visuales ha sido una de las claves del éxito de un formato que cada año reúne a miles de personas en diferentes ciudades del mundo.

El fundador y Chief Global Brand de elrow, Juan Arnau, asegura que el regreso a Mallorca supone también un nuevo reto para la organización. «Cada vez que volvemos a un lugar como Mallorca sentimos que tenemos que volver a ganarnos al público. Nos gusta pensar que cada edición tiene que superar a la anterior, no por ser más grande, sino por emocionar más. En elrow nunca entendemos un evento como una simple fecha en el calendario: cada ciudad tiene una identidad propia, y ese es el compromiso con el que volvemos a Mallorca», explica.

Con esta nueva edición, elrow Mallorca XXL Winamax aspira a reforzar el papel de Mallorca dentro del circuito internacional de la música electrónica, consolidando Son Fusteret como uno de los grandes escenarios del verano balear. La combinación de un cartel de primer nivel, una producción de gran formato y una experiencia inmersiva volverá a situar a la isla entre los destinos imprescindibles para los amantes de los festivales y de la cultura electrónica, en una cita que promete reunir durante doce horas a miles de personas en torno a la música, el espectáculo y la creatividad.