Se buscan voluntarios para vivir gratis en un faro de San Francisco a cambio de recibir a los visitantes durante 30 horas semanales

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos ha puesto en marcha un programa de voluntariado que incluye alojamiento gratuito en el emblemático faro de Point Reyes, ubicado a poco más de una hora al norte de San Francisco, a cambio de colaborar durante unas horas a la semana como guía. Eso sí, el voluntariado está destinado a cubrir la temporada de invierno, entre el 6 de noviembre de 2026 y el 1 de febrero de 2027, por lo que quienes quieran participar deberán estar preparados para afrontar las bajas temperaturas, el viento, la niebla y la humedad propias de esta época en un entorno tan espectacular como remoto.

El faro dejó de prestar servicio en 1975, pero el edificio mantiene buena parte de su esencia histórica y actualmente forma parte del patrimonio del espacio protegido donde se encuentra. Durante más de un siglo, generaciones de fareros se ocuparon de conservar el lugar y mantener operativa la característica lente de Fresnel, una tradición que el programa de voluntariado pretende, en cierta medida, mantener viva mediante las personas que hoy se encargan de recibir a los visitantes.

Voluntarios para vivir gratis en un faro de San Francisco

El programa ofrece la posibilidad de residir temporalmente en el faro de Point Reyes a cambio de dedicar 30 horas semanales a la atención de los visitantes, organizadas en cuatro turnos de siete horas y media. Los voluntarios deberán explicar la historia del lugar, orientar a los turistas y proporcionar información sobre la fauna y el paisaje.

La vivienda cuenta con cocina, salón, comedor y los electrodomésticos básicos necesarios para el día a día, además de lavandería y estacionamiento. El Servicio de Parques Nacionales se hace cargo de los suministros de agua, gas e internet. Sin embargo, no se permite el alojamiento con mascotas en las instalaciones. Además, llegar hasta el faro implica bajar y subir una escalera de 313 peldaños, un esfuerzo físico que deberán asumir quienes tengan que desplazarse cada día hasta su puesto de trabajo.

El entorno alberga playas de fuerte oleaje, acantilados, colinas cubiertas de bosque y amplias llanuras y más de 1.000 especies de fauna y flora. Entre los animales que se pueden encontrar en la zona destacan el ciervo californiano, el elefante marino del Norte y la ballena gris. El espacio recibe a numerosos visitantes interesados en recorrer sus senderos y practicar la observación de aves. La convocatoria, eso sí, no plantea la estancia como unas vacaciones.

Las inscripciones se deben presentar en el portal oficial del servicio de voluntariado del Gobierno Federal de Estados Unidos.

Historia

El faro dejó de prestar servicio en 1975, después de que fuera reemplazado por una luz automatizada situada en las inmediaciones. A partir de entonces, el edificio pasó a funcionar como museo, conservando el recuerdo de las antiguas generaciones de fareros y el papel fundamental que desempeñó este enclave en la navegación marítima.

El faro empezó a iluminar el océano el 1 de diciembre de 1870, con el objetivo principal de reducir el riesgo de naufragios en una zona especialmente peligrosa para las embarcaciones por la frecuente presencia de niebla. Durante más de un siglo, los fareros se encargaron de mantener en funcionamiento su característica lente de Fresnel, que guiaba a los barcos frente a los acantilados de la costa.

Centro de Exploración Oceánica

Junto al Centro de Visitantes del Faro se encuentra también el Centro de Exploración Oceánica, creado gracias a la colaboración entre el Servicio de Parques Nacionales y los santuarios marinos nacionales Cordell Bank y Greater Farallones de la NOAA. El espacio pone en valor la extraordinaria riqueza del entorno oceánico del centro norte de California, considerado uno de los ecosistemas marinos con mayor biodiversidad del planeta.

Aunque gran parte de esta vida marina permanece oculta bajo la superficie, el centro permite a los visitantes conocer mejor sus especies y hábitats. En su interior pueden encontrarse modelos en tres dimensiones de un león marino de California, una marsopa de Dall, una pardela sombría y un tiburón blanco, suspendidos del techo, además de murales sobre la vida submarina y paneles informativos dedicados a la fauna marina de la zona.

El espacio está protegido por dos santuarios marinos nacionales y una zona costera nacional, y cuenta además con un gran ventanal desde el que se puede contemplar la playa de Point Reyes y el océano Pacífico. Todo ello desde el interior, resguardado de los conocidos y fuertes vientos que caracterizan esta parte de la costa californiana.

Ubicación

El faro de Point Reyes está situado en el extremo occidental de Point Reyes Headlands, al final de Sir Francis Drake Boulevard. Esta carretera es sinuosa y presenta un acceso complicado, por lo que se recomienda calcular unos cuarenta y cinco minutos para recorrer los aproximadamente 32 kilómetros desde la zona de Bear Valley, Olema o Point Reyes Station hasta el aparcamiento del faro. El trayecto supone alrededor de una hora y media entre ida y vuelta.