El producto económico que puedes añadir a la colada para que las sábanas salgan suaves y esponjosas

Estrenar sábanas tiene algo que cuesta conservar con el paso del tiempo. Y es que después de varios lavados, esa tela suave y agradable puede empezar a notarse más rígida, especialmente cuando se seca al aire o se utilizan determinados programas de lavado. Con las toallas ocurre algo parecido ya que salen limpias de la lavadora, pero no siempre mantienen ese tacto mullido que tenían cuando eran nuevas.

Para evitar ese problema ya hace años que existen productos suavizantes que todos tenemos en casa, pero en los últimos años muchos de estos han mejorado tanto la fórmula como el formato, y en Francia se ha popularizado uno pensado precisamente para utilizar el suavizante de otra manera. En lugar de la clásica botella de líquido que hay que medir y echar en el cajetín, se presenta en pequeñas pastillas que van directamente dentro del tambor. Soupline comercializa allí este tipo de suavizante sólido similar a las perlas que ya compramos en España de marcas como Lenor, pero en este caso la diferencia está es que ofrece resultados mejores con una colada más suave y esponjosa.

El producto que puedes añadir a la colada para que las sábanas salgan suaves y esponjosas

A primera vista estas pastillas pueden recordar como decimos, a las perlas o la las cápsulas de detergente que llevan años utilizándose, pero su función es diferente. Estas pastillas no sirven para lavar la ropa, sino que sustituyen al suavizante líquido. La marca Soupline las las lanzó en Francia en 2023 como un nuevo formato sólido y predosificado, pensado para utilizar una unidad en cada lavado. Una de sus ventajas es precisamente que no hay que calcular cuánto producto echar. Cada pastilla contiene la cantidad preparada para una colada y, según la información de la marca, está formulada para aportar suavidad y perfume a los tejidos y además más del 83% de su composición es de origen natural.

El envase incluye 28 unidades, suficientes para otros tantos lavados si se utiliza una en cada colada. También se elimina uno de esos pequeños inconvenientes del suavizante convencional: no hay que manipular líquido, llenar el tapón ni limpiar después los restos que a veces quedan acumulados en el compartimento de la lavadora.

Cómo se utilizan estas pastillas para que la ropa quede suave

Su uso tiene una particularidad importante. La pastilla no se coloca en el cajetín reservado al suavizante. Soupline incluye una pequeña red o bolsa para introducirla y es ésta la que se mete en el tambor junto a la ropa. Antes de iniciar el lavado se coloca una pastilla dentro de esa bolsita y se cierra. Después se introduce en el fondo del tambor y se añade la colada. A partir de ahí no hay que hacer nada diferente: se pone el programa habitual y el producto actúa durante el ciclo de lavado.

La idea es conseguir el mismo efecto que se busca con un suavizante convencional, pero utilizando una dosis que ya viene preparada. Esto permite evitar tanto quedarse corto como echar más producto del necesario, algo que no siempre mejora el resultado. De hecho, abusar del suavizante puede terminar dejando residuos sobre algunos tejidos y tampoco es recomendable utilizarlo indiscriminadamente en todas las prendas. En el caso de las sábanas, el objetivo es que después del lavado conserven un tacto más agradable y un aroma fresco. Y lo mismo ocurre con las toallas.

No hay que confundirlas con las perlas perfumadas

En España sí resulta sencillo encontrar productos sólidos que se introducen directamente en el tambor, especialmente las conocidas perlas perfumadas. Su aspecto y su forma de utilización pueden hacer pensar que son prácticamente lo mismo, pero no cumplen exactamente la misma función. Las perlas que venden distintas marcas están concebidas principalmente para potenciar y prolongar el perfume de la colada. Las pastillas Soupline de las que hablamos son, en cambio, un suavizante sólido. Su finalidad no es únicamente dejar olor en la ropa, sino aportar el efecto suavizante que normalmente se obtiene con el producto líquido.

Esta diferencia es importante si lo que se busca es mejorar el tacto de unas sábanas que empiezan a salir rígidas de la lavadora. Añadir únicamente un potenciador de fragancia hará que huelan de otra manera, pero no equivale a utilizar un suavizante.

Las pastillas Soupline se pueden comprar desde España

El formato está mucho más asentado en Francia, donde Soupline comercializa diferentes variedades de sus tablettes adoucissantes. En los supermercados españoles, en cambio, el suavizante líquido continúa siendo con diferencia la opción más fácil de encontrar y estas pastillas no forman parte de la oferta habitual de las principales cadenas. Eso no significa que sea imposible conseguirlas. Actualmente aparecen en Amazon España a través de vendedores que comercializan productos de importación. Entre las opciones disponibles se encuentran las pastillas Soupline Grand Air en cajas de 28 unidades por menos de 10 euros, aunque tanto el precio como los gastos de envío pueden variar dependiendo del vendedor.

Por eso, más que una alternativa necesariamente más barata que cualquier suavizante de supermercado español, lo interesante está en el formato. Es compacto, viene dosificado de antemano y evita tener que medir producto en cada lavado.