¿Con qué frecuencia se deben lavar las sábanas en verano? Ni cada quince días ni una vez al mes
Los ácaros del polvo encuentran en la ropa de cama uno de sus lugares favoritos, especialmente cuando hay humedad y calor
La psicología sugiere que las personas que dan las gracias a los coches cuando cruzan la calle no lo hacen por agradecimiento sino que es un reconocimiento social
¿Cómo se llama la cría del caballo y la burra? Éste es su nombre y muy pocos lo conocen
Llevo años utilizando el modo eco del lavavajillas porque pensaba que era la mejor opción, hasta que me di cuenta de que había un fallo que estaba pasando por alto
Temas:
- Limpieza
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