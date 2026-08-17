La reflexión de Jorge Valdano sobre el fichaje de Rodri por el Barcelona: «En el Real Madrid…»

Rodri jugará en el Barcelona después de que el pasado domingo el club culé llegara a un acuerdo con el Manchester City por el futbolista. Este lunes, el capitán de la selección española campeona del mundo pondrá rumbo a la Ciudad Condal para cerrar los flecos y firmar un contrato que le unirá a la entidad catalana durante las cuatro próximas temporadas. En las próximas horas se hará oficial un fichaje del que ha opinado Jorge Valdano.

Después de varios días de negociaciones y ofertas a la baja del Barcelona, finalmente el club culé pagará alrededor de 76 millones de euros por Rodrigo Hernández. Ambos clubes llegaron a un acuerdo en la tarde del domingo y este lunes el MVP del Mundial pondrá rumbo a España para firmar el contrato. Después, el club culé hará oficial el que es uno de los fichajes más importantes de este mercado y más después de la actuación del jugador en el Mundial conquistado por España.

Valdano y el fichaje de Rodri por el Barcelona

Jorge Valdano opinó sobre el fichaje del Rodri por el Barcelona horas después de que el club culé llegara a un acuerdo con el Manchester City por el traspaso del futbolista. El ex director general, entrenador y jugador del Real Madrid ha destacado lo importante que hubiera sido para el club blanco la llegada del MVP del Mundial, que hubiera llenado un hueco que falta en la plantilla que dirige José Mourinho.

«Para mí vale 35 millones su aporte al Barcelona y 40 millones lo que le resta al Real Madrid», comenzó diciendo Jorge Valdano durante su intervención en la noche del domingo en Movistar.

«Rodri hubiera revolucionado el juego del Real Madrid. Es un fichaje estratégico del Barça». 🎙️ Jorge Valdano y la llegada del mediocentro español al equipo de Flick. #DeportePlus #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/NapC06DzAq — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) August 16, 2026

«Me parece que es un fichaje estratégico del Barcelona. No va a influir demasiado en el juego del Barcelona, aunque le va a poner acento a todo lo que Flick propone, pero en el Real Madrid hubiera revolucionado el juego del equipo y hubiera mejorado el entorno», afirmó Jorge Valdano a la vez que dejó claro que: «La pelota a los delanteros le hubiera llegado antes, mejor, ese tipo de influencia que provocan los jugadores que no tienen tanto un efecto en el gol como un efecto en el juego».

«Y este para eso es el mejor jugador del mundo», finalizó un Valdano que destacó la importancia de contar con un jugador como Rodrigo Hernández en tu plantilla. Finalmente, jugará en el Barcelona después de haberse decantado por la oferta del conjunto culé.