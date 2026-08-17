El Ibex 35 cae un 0,16% en la apertura y se sitúa en los 20.124 puntos, con el petróleo en 88 dólares

El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha comenzado la sesión de este lunes, 17 de agosto, la primera de la semana, con un descenso del 0,16% que le ha llevado a situarse en los 20.124 puntos.

Por su parte, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 0,1% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 88,4 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), abarataba su precio hasta los 81,8 dólares por barril tras caer un 0,6%, todo ello en medio de nuevas tensiones en Oriente Próximo.

Este fin de semana, Israel ha lanzado nuevos ataques sobre el Líbano que han causado más de una decena de muertos. Además, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado que «declarará» el estrecho de Ormuz territorio estadounidense «muy pronto», tras el fin de la guerra contra Irán.

«Cuando hayamos acabado de derrotar a Irán, que está sufriendo una derrota aplastante, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos. En esencia, eso es lo que es», señaló Trump, que insistió en que «ningún barco pasa» por este enclave estratégico para el petróleo y el gas mundial a menos que lo permita EEUU.

Desde Irán, el viceministro de Exteriores, Kazem Gharibabadi, respondió a Trump en sus redes sociales que «el estrecho de Ormuz no se puede tomar con tuits, portaaviones, decretos ni discursos electorales». «Hasta ahora, (EEUU) ha sufrido graves derrotas estratégicas; el estrecho de Ormuz era, es y será iraní; sólo se abrirá y cerrará bajo el mando iraní, y mientras no acepten la realidad de la derrota y no abandonen sus ilusiones, Irán seguirá imponiendo el bloqueo», subrayó.

En el terreno macro, los inversores contarán este lunes con pocas referencias macroeconómicas a la espera de que la próxima semana arranque la cumbre de banqueros centrales de Jackson Hole, donde se esperan pistas sobre los futuros movimientos de los tipos de interés.

Antes de la apertura del mercado se ha publicado el dato de PIB de Japón, cuya economía creció en el segundo trimestre menos de lo esperado: un 0,3% trimestral, dos décimas menos que en el trimestre anterior, y un 1,1% interanual, por debajo del 1,9% del primer trimestre.

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado a las 9.00 horas la cifra de negocios empresarial, que creció un 8,9% en junio, cuatro puntos más que en mayo y su cifra más alta desde marzo de 2025, con lo que ya encadena cuatro meses consecutivos de ascensos.

En el plano empresarial nacional, Duro Felguera ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la convocatoria de una junta extraordinaria de accionistas para el próximo 18 de septiembre para aprobar uno de los proyectos clave de su nueva etapa, el proyecto Tula, una central de ciclo combinado que desarrollará junto a Mota-Engil México.

Las empresas del Ibex 35

En los primeros compases de negociación de este lunes en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban ArcelorMittal (+1,13%), Indra (+0,81%), Acciona (+0,76%), ACS (+0,73%), IAG (+0,46%) y Acerinox (+0,44%).

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Puig (-0,94%), Amadeus (-0,84%), Grifols (-0,61%) y Cellnex y Colonial, que se dejaban, en ambos casos, un 0,54%.

Mercados internacionales

Por su parte, las principales Bolsas europeas inauguraban la jornada con signo mixto. Londres y Milán se impulsaban un 0,3% a las 9.12 horas, mientras que Francfort y París prácticamente cotizaban planas, con ascensos o descensos que no llegaban a una décima.

En el mercado de divisas, el euro ganaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1598 dólares, mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años se relajaba hasta el 3,628%.