Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox, ha recibido el Premio de Impacto Iberoamericano 2026 otorgado por la Cumbre de Impacto Iberoamericano, en reconocimiento a su liderazgo empresarial y a su contribución a la transición energética, el desarrollo sostenible y la generación de oportunidades de progreso en Iberoamérica.

El galardón se ha entregado en la décima edición de la Cumbre, organizada por PVBLIC Foundation en Nueva York durante la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas y con España como País Foco 2026. Entre los referentes reconocidos por la Cumbre figuran el pintor Domingo Zapata, Carolina Giraldo a través de la Fundación Con Cora, o Javier y Paula Zanetti con Fundación PUPI. Durante su intervención, Riquelme defendió una transición energética centrada en las personas. «Hablar de transición energética justa es hablar, en realidad, de desarrollo humano», afirmó.

A su juicio, la transformación debe ir más allá del cambio tecnológico y traducirse en acceso a servicios esenciales, empleo cualificado y oportunidades para los jóvenes.

El presidente ejecutivo de Cox subrayó también la complementariedad entre Europa y América Latina. «Europa y América Latina no deben mirarse solo como mercados o como proveedores. Deben reconocerse como socios estratégicos», señaló, apostando por una relación basada en la confianza, la transferencia de conocimiento y el beneficio compartido.

Alianzas público-privadas

Riquelme puso asimismo el foco en las alianzas público-privadas para acelerar infraestructuras críticas y movilizar inversión. «La infraestructura no puede entenderse únicamente como un activo financiero. Es una herramienta de cohesión social, de estabilidad económica y de dignidad humana», afirmó, defendiendo la colaboración entre gobiernos, empresas, instituciones multilaterales y sociedad civil.

Desde la experiencia de Cox, reivindicó un enfoque integrado de agua y energía y recordó que la compañía desarrolla proyectos de renovables, transmisión, almacenamiento, desalación y tratamiento. «Sin agua no hay desarrollo, agricultura, industria ni salud. Sin energía fiable y competitiva no hay empleo, digitalización, conectividad ni prosperidad», afirmó.

En el cierre de su intervención, Riquelme reiteró el compromiso de Cox con Iberoamérica y con el fortalecimiento de los puentes entre Europa y América Latina. «Lo que necesitamos ahora es decisión, cooperación y confianza», concluyó.