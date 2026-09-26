China y Estados Unidos han cerrado nuevos compromisos económicos tras la reunión entre Xi Jinping y Donald Trump celebrada en la Casa Blanca. El paquete alcanzado entre las dos mayores economías del mundo combina una reducción arancelaria sobre mercancías por valor de 30.000 millones de dólares en cada dirección con un importante compromiso energético.

En el caso de China, el país asiatico importará al menos 10 millones de toneladas métricas de carbón estadounidense en 2027 y otras 10 millones en 2028.

El acuerdo comercial contempla un tratamiento arancelario más favorable para 30.000 millones de dólares de bienes no sensibles en cada dirección. En el caso de las exportaciones estadounidenses hacia China, la lista incluye productos agrícolas, pescado y marisco, madera, cosméticos y dispositivos médicos. En sentido contrario, entre los productos chinos afectados figuran pequeños electrodomésticos, juguetes, decoración navideña y sillas de seguridad para niños.

La cifra energética también destaca por su dimensión. Pekín se compromete a importar un mínimo de 10 millones de toneladas de carbón estadounidense en 2027 y otros 10 millones en 2028, lo que supone un mínimo de 20 millones de toneladas en dos años. El compromiso se produce mientras Washington busca reforzar la industria estadounidense del carbón y ampliar sus exportaciones energéticas.

El acuerdo también da un paso institucional. Xi y Trump han puesto en funcionamiento el Consejo de Comercio EE. UU.-China y han establecido un Consejo de Inversión bilateral, diseñado para abordar oportunidades de inversión y obstáculos que afectan a las empresas de ambos países. El Consejo de Comercio, además, ha creado un grupo de trabajo específico para estudiar las barreras de acceso al mercado agrícola.

Las tierras raras en el foco

Otro frente económico estratégico son las materias primas. Washington y Pekín continuarán trabajando sobre los problemas de suministro relacionados con las tierras raras y otros minerales críticos, con el objetivo de recuperar unos niveles de envío considerados adecuados. Se trata de un asunto especialmente relevante para las cadenas industriales y tecnológicas globales.

La inteligencia artificial también entra en la nueva arquitectura bilateral. Ambos países han acordado establecer un diálogo sobre los riesgos y beneficios de la tecnología y un canal de comunicación para posibles incidentes relacionados con la IA. La siguiente ronda de diálogo está prevista para noviembre de 2026.