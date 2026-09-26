Antonio Lorenzo, consultor financiero: «Nadie te lo dice porque no es sencillo pero dejar de pagar la hipoteca te puede abrir puertas»

Pagar la hipoteca supone uno de los mayores gastos mensuales para muchas familias y de hecho, puede convertirse en un problema cuando la cuota se lleva buena parte del sueldo. Antonio Lorenzo, consultor financiero y bróker hipotecario, ha hablado de ello y lo ha hecho en el podcast Somos Invisibles, en el que explicó el caso de un cliente que se encontraba precisamente en esta situación. Cobraba 1.500 euros al mes y destinaba 900 al pago de su vivienda.

Ante unas cuentas difíciles de mantener, Lorenzo le dio un consejo que sorprendió al propio cliente: dejar de pagar la hipoteca para intentar que el banco negociara otras condiciones. Según explica, mientras las cuotas se abonan puntualmente, la entidad tiene pocos incentivos para modificar el préstamo. Sin embargo, cuando aparece un impago, sostiene que el banco empieza a plantear alternativas para evitar que la situación empeore.

Antonio Lorenzo, consultor financiero: «Dejar de pagar la hipoteca te puede abrir puertas»

«¿Cuánto ganas? 1.500. ¿Cuánto pagas de hipoteca? 900 euros al mes. Le dije: te recomiendo que dejes de pagar la hipoteca», relata Lorenzo durante la entrevista. El cliente reaccionó sorprendido, pero el consultor justificó su recomendación por la situación económica en la que se encontraba. Según Lorenzo, un cliente que continúa pagando puntualmente es «un cliente muy bueno para el banco», por lo que la entidad no tendría demasiados motivos para cambiar las condiciones. «En el momento en el que dejes de pagar una cuota, se encienden todas las alarmas», afirma.

Es entonces cuando, según su experiencia, pueden aparecer propuestas como establecer un periodo de carencia o ampliar el plazo para reducir la mensualidad. Lorenzo considera que el banco también tiene interés en encontrar una salida antes de que el préstamo termine convirtiéndose en un problema mayor. Esto no significa, sin embargo, que dejar de pagar obligue al banco a modificar una hipoteca. Un impago puede generar intereses de demora y aumentar la deuda pendiente. El Banco de España recomienda actuar cuanto antes cuando existen dificultades para afrontar las cuotas, precisamente para evitar que se acumulen mensualidades, intereses y otros gastos.

Pagar el 60% del sueldo únicamente en la hipoteca

Lorenzo insiste en que su consejo respondía a un caso concreto. «En este caso sí, pero porque era flagrante», explica. Con unos ingresos mensuales de 1.500 euros y una cuota de 900, aquel cliente destinaba realmente el 60% de su sueldo al préstamo hipotecario. El porcentaje supera ampliamente las referencias que suelen manejarse al analizar la capacidad de endeudamiento. El Banco de España señala que las entidades estiman generalmente que la tasa de endeudamiento no debería superar el 30-35% de los ingresos.

El consultor cuestiona precisamente que alguien pueda acabar pagando una cuota tan elevada respecto a su salario cuando los propios bancos utilizan esos porcentajes para estudiar la solvencia. También asegura que las entidades han cambiado su forma de actuar con los años y recuerda que entre 2015 y 2017 encontraba situaciones mucho más difíciles de resolver. Según cuenta, incluso trabajadores de entidades bancarias le han reconocido en alguna ocasión las dificultades para modificar las condiciones de clientes que seguían pagando con normalidad. Lorenzo considera que esa situación ha evolucionado y que actualmente existe una mayor disposición a buscar alternativas.

Qué hacer cuando ya no puedes pagar la hipoteca

La recomendación de dejar de pagar tiene riesgos y no es la única forma de intentar renegociar un préstamo. Un hipotecado que empieza a tener problemas puede dirigirse al banco antes de acumular impagos y plantear su situación económica para estudiar posibles soluciones. Además, el Código de Buenas Prácticas contempla medidas para determinados deudores hipotecarios que cumplen los requisitos establecidos. Entre las posibilidades se encuentra la reestructuración de la deuda mediante un nuevo plan de pagos, que puede incluir medidas destinadas a reducir temporalmente el esfuerzo económico del cliente.

El Banco de España explica que una entidad puede conocer las dificultades del hipotecado porque éste se las comunica directamente, porque solicita una flexibilización de la deuda o porque ya se ha producido un impago. Es decir, dejar de abonar una cuota no es el único camino para abrir una negociación.

Dejar de pagar una cuota no supone perder inmediatamente la vivienda

Tampoco un primer impago permite al banco ejecutar automáticamente una hipoteca. La Ley 5/2019 establece unos límites concretos para el vencimiento anticipado de determinados préstamos hipotecarios sobre inmuebles residenciales. Durante la primera mitad del préstamo, las cuotas pendientes deben alcanzar al menos el 3% del capital concedido, algo que se considera cumplido cuando equivalen a 12 mensualidades. En la segunda mitad, el límite pasa al 7% o al equivalente a 15 mensualidades. La entidad también debe reclamar previamente el pago y conceder al hipotecado un plazo para ponerse al corriente.

El caso relatado por Antonio Lorenzo parte, en cualquier caso, de una economía muy ajustada. Después de pagar 900 euros de hipoteca, a su cliente le quedaban únicamente 600 euros para afrontar todos los demás gastos del mes. Su propuesta fue dejar de pagar para provocar una negociación con el banco, pero existen vías para intentar modificar las condiciones antes de llegar al impago. Cuando una hipoteca deja de ser asumible, comunicar la situación a la entidad y estudiar las opciones disponibles puede evitar que el problema siga creciendo.