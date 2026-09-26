Ni La Laguna ni La Orotava: la localidad de Canarias donde el Gordo cae una y otra vez

Cada 22 de diciembre se celebra el Sorteo de la Lotería de Navidad en España, y siemore ha lugares que parecen tener una relación especial con este sorteo. En el caso de Canarias, ha recibido en numerosas ocasiones la visita del primer premio, pero dentro del Archipiélago hay un municipio que destaca especialmente. No se trata de La Laguna ni de La Orotava, sino de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, donde el Gordo ha caído hasta en cinco ocasiones.

Buena parte de esta fama tiene un nombre propio: La Chasnera. Se trata de una gasolinera situada en el kilómetro 54 de la TF-1 que lleva años apareciendo entre los puntos de venta premiados, hasta el punto de que se ha convertido en una parada habitual para quienes buscan un décimo. De este modo, su historial ha hecho que sea conocida como la «gasolinera de la suerte» y cada Navidad vuelve a atraer a compradores llegados desde distintos puntos de Canarias y de la Península.

La localidad de Canarias donde el Gordo cae una y otra vez

Granadilla de Abona ha conseguido algo poco habitual para un municipio de su tamaño. El Gordo de Navidad se ha vendido allí en cinco ocasiones, una cifra que la coloca entre las localidades españolas donde el primer premio ha aparecido más veces. RTVE la incluye entre los municipios especialmente afortunados y vincula buena parte de ese éxito precisamente a La Chasnera. La historia de la gasolinera con los grandes premios comenzó a adquirir otra dimensión en 2013. Aquel año repartió alrededor de 200 millones de euros con el segundo premio, vendido íntegramente en este establecimiento. Lo que entonces podía parecer una jornada irrepetible terminó siendo el comienzo de una racha que continúa más de una década después.

En 2017 volvió a ser protagonista. La Chasnera vendió un décimo del Gordo y también repartió 22 décimos del segundo premio y otros 20 de uno de los quintos. En total fueron 2,87 millones de euros y, para entonces, la estación llevaba ya cinco años consecutivos entregando premios importantes de la Lotería de Navidad.

La Chasnera volvió a vender el Gordo en 2018

Si lo ocurrido en 2017 reforzó su fama, un año después llegó otra confirmación. En 2018 volvió a vender el Gordo, en esta ocasión el número 3.347. Más de 20 décimos del primer premio salieron de esta gasolinera, que además vendió décimos del tercer premio y de dos quintos. Era ya el sexto año consecutivo en el que repartía alguno de los premios importantes del sorteo.

A medida que llegaron los premios también aumentó la fama del establecimiento. Comprar lotería allí se convirtió en una tradición para muchos clientes que pasan por la autopista del sur de Tenerife. Ya en 2017 sus responsables hablaban de colas formadas semanas antes del sorteo y de unas 500 personas al día acercándose para comprar sus décimos. La racha tampoco terminó ahí. En 2022 La Chasnera volvió a aparecer en el mapa de los premios de Navidad. Vendió décimos del Gordo, dos décimos del segundo premio y participaciones de varios quintos, prolongando una historia que ya había dejado de parecer fruto de un único golpe de suerte.

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Más de 1,5 millones de euros repartidos en 2024

El Sorteo de Navidad de 2024 no dejó el Gordo en La Chasnera, pero la gasolinera volvió a tener motivos para celebrar. Vendió 19 décimos del número 11.846, agraciado con uno de los terceros premios, lo que supuso 950.000 euros. A esa cantidad se sumaron 27 décimos del 77.768, uno de los cuartos premios, que repartieron otros 540.000 euros. También vendió un décimo del 48.020, igualmente premiado con un cuarto, y siete décimos del 74.778, uno de los quintos premios. El balance de aquella mañana superó los 1,5 millones de euros.

La celebración tenía además un significado especial para los responsables del establecimiento. Con aquellos premios, La Chasnera alcanzaba once años consecutivos repartiendo suerte entre los sorteos de Navidad y otros grandes sorteos, una continuidad difícil de encontrar en un punto de venta.

Una gasolinera convertida en lugar de peregrinación cada Navidad

La fama acumulada durante estos años explica que La Chasnera sea hoy mucho más que una estación de servicio para quienes juegan a la Lotería de Navidad. Cada diciembre vuelven las colas de clientes que se desplazan hasta Granadilla de Abona con la esperanza de que la racha continúe. Los propios responsables han contado que sus décimos viajan ya por toda España gracias a turistas que aprovechan sus vacaciones en Tenerife para pasar por la gasolinera y llevarse un número. Una costumbre alimentada por años de premios y, especialmente, por las ocasiones en las que el establecimiento ha conseguido vender el más buscado de todos.

No hay una fórmula que haga más probable que un décimo comprado en Granadilla resulte premiado: todos los números tienen las mismas posibilidades. Pero la estadística pasada ha convertido a esta localidad tinerfeña en uno de esos lugares que cada Navidad despiertan una atención especial. La razón está en su historial y con cinco visitas del Gordo a Granadilla de Abona y una gasolinera que lleva años apareciendo entre los grandes premios, muchos compradores ya tienen marcada La Chasnera como una parada obligatoria antes del 22 de diciembre.