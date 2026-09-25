Savina Paül, la piloto de avión española que vuela desde los 22 años: «La única barrera para ser piloto es la económica»

La piloto española Savina Paül se inició en el mundo de la aviación con tan sólo 22 años de edad y a día de hoy, a sus 30 años, trabaja al mando de un Airbus A330. Paül ha convertido su experiencia por la navegación aérea en una puerta abierta para mostrar cómo es una profesión que exige una formación compleja y exigente, unida a una gran responsabilidad y a la elevada inversión económica. Esa puerta que utiliza la profesional son las redes sociales, por donde comparte todo el contenido relacionado con su trabajo.

Los inicios de su vocación

La piloto nació en Tarragona y en un primer momento se decantó por estudiar una ingeniería. Aunque, tras mantener una conversación con su madre, eligió el mundo de la aviación sin saber que se acabaría convirtiendo en su lugar seguro. El primer contacto que tuvo con los aviones se produjo a través de un simulador de vuelo en Aeroteca y esa experiencia fue lo que despertó el interés de la joven, la cual después de esto realizó un vuelo en una aeronave pequeña que acabó convenciéndola definitivamente de que quería ser piloto.

Así que, en el año 2011, empezó su formación para obtener la licencia profesional y para ello contó con el apoyo económico de su familia. «La única barrera para ser piloto es la económica», asegura Paül. Por eso, la ayuda proporcionada por su familia fue clave para una profesión cuyo acceso requiere de una inversión considerablemente alta.

¿Cuánto cuesta convertirse en piloto?

Convertirse en piloto de avión requiere de una formación catalogada como alta dentro de los rangos económicos laborales. Es decir, la formación para convertirse en piloto profesional puede llegar a superar en España los 100.000 euros, corrobora Savina Paül. Tras completar la formación, la piloto realizó sus primeros vuelos profesionales y comenzó una trayectoria que a día de hoy suma en torno a 5.000 horas de vuelo.

Además, uno de los momentos más recordados por la profesional de la aviación es cuando realizó su primer vuelo profesional con destino a Asturias, seguido después por numerosas rutas internacionales. Un trabajo que destaca por la responsabilidad debido al transporte de los pasajeros, sobre todo, y así lo expresa la piloto, enfatizando la importancia de la preparación constante y cumplir con los periodos de descanso y los límites establecidos para las horas de vuelo.

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La clave: preparación previa

Savina Paül no sólo pilota aviones, sino que comparte contenido relacionado con la aviación en sus redes sociales. A través del mundo digital expone cuáles son los diversos aspectos de su profesión y cómo es el funcionamiento de los vuelos. Por lo tanto, muestra cómo esa experiencia que ha ido adquiriendo a lo largo de los años ha hecho que prepare más en profundidad algunos aspectos de su vida personal, como la preparación física y mental, que van conformadas por el descanso, deporte y alimentación para afrontar las extensas jornadas de trabajo que realiza.

Además, la piloto reconoce que compaginar la vida personal con una profesión que se ve afectada notablemente por los horarios y los viajes puede ser complicado, pero lo que está claro es que el vínculo y la pasión que siente por la aviación la acompañarán toda su vida.