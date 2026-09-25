Steve Jobs, CEO y fundador de Apple: «Lo que hizo grande al Macintosh es que la gente que trabajó en él fueron músicos, poetas, zoólogos o historiadores»

Steve Jobs tenía una idea muy concreta sobre lo que había detrás de un producto tecnológico bien diseñado. Para el cofundador de Apple, la creatividad no dependía únicamente de los conocimientos informáticos, sino también de la capacidad de incorporar influencias procedentes del arte, la cultura y otras disciplinas.

Su reflexión quedó registrada en una entrevista realizada en 1995 por el periodista estadounidense Robert X. Cringely para Triumph of the Nerds. En ella, Jobs repasó sus comienzos, la creación de Apple y su visión sobre el futuro del mundo digital.

Steve Jobs explicó que el Macintosh nació de una mezcla de disciplinas

«Lo que hizo grande al Macintosh es que la gente que trabajó en él fueron músicos, poetas, artistas, zoólogos e historiadores que también resultaban ser los mejores informáticos del mundo», afirmó Jobs durante aquella conversación. Con esta frase resumió una de las ideas que consideraba fundamentales en el desarrollo del ordenador.

Para Jobs, todo terminaba dependiendo del gusto. Su planteamiento consistía en exponerse a las mejores cosas que habían hecho los seres humanos y tratar de trasladar esas influencias al trabajo propio. La informática, desde su perspectiva, no tenía por qué desarrollarse aislada del resto de la cultura.

En ese sentido, el fundador de Apple mencionó también una conocida frase atribuida a Pablo Picasso: «Los buenos artistas copian, los grandes roban». Jobs reconocía que en Apple siempre habían sido descarados a la hora de apropiarse de grandes ideas.

No lo planteaba como una simple cuestión de copiar productos, sino como una forma de observar aquello que funcionaba y transformarlo en algo propio.

La dura crítica de Steve Jobs a Microsoft

Durante la misma entrevista, Jobs habló de uno de los principales rivales de Apple y fue especialmente contundente con Microsoft. Aclaró que no le molestaba el éxito de la compañía, porque consideraba que, en buena medida, se lo había ganado. Su crítica estaba dirigida a lo que él percibía como una falta de gusto y de cultura en sus productos.

«El único problema con Microsoft es que simplemente no tienen gusto», afirmó. Jobs insistió en que no se refería a una cuestión menor, sino a algo que consideraba mucho más profundo. Según su visión, Microsoft no pensaba en ideas originales ni incorporaba suficiente cultura a sus productos.

Su conclusión fue especialmente dura: consideraba que la compañía fabricaba productos de una calidad muy inferior. La comparación servía para reforzar su propia concepción de Apple, basada en la combinación de tecnología, diseño y referencias procedentes de campos muy diferentes.

La filosofía que Jobs describió en Triumph of the Nerds encajaba con una trayectoria marcada por esa mezcla. Antes incluso de consolidarse como una de las figuras más reconocidas de la tecnología, había abandonado sus estudios universitarios y continuado asistiendo a clases como oyente. Entre ellas estuvo un curso de caligrafía que posteriormente le resultaría útil al trabajar en las tipografías del primer Mac.

Su recorrido también se extendió más allá de los ordenadores. Durante su segunda etapa en Apple impulsó productos como el iPod y la tienda iTunes, mientras que su trabajo en Pixar estuvo relacionado con otra forma de creación: la animación digital. Para Jobs, tecnología y creatividad no eran mundos separados, sino disciplinas que podían influirse mutuamente.