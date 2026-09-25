La frase del día de Sigmund Freud, padre del psicoanálisis: «Si dos personas siempre están de acuerdo en todo, una de ellas piensa por ambas»

Encontrar a alguien con quien compartir opiniones, gustos y formas de entender la vida puede parecer una señal de compatibilidad. Sin embargo, Sigmund Freud planteó una perspectiva diferente sobre el acuerdo absoluto entre dos personas. «Si dos personas siempre están de acuerdo en todo, una de ellas piensa por ambas». La reflexión invita a mirar de otra manera las relaciones personales y a preguntarse si detrás de una coincidencia constante puede existir, en realidad, alguien que está dejando de expresar lo que verdaderamente piensa.

No siempre es bueno coincidir

Estar de acuerdo con otra persona puede facilitar una relación, pero no significa que dos individuos tengan que pensar exactamente igual. Para Freud, la personalidad y los conflictos internos ocupaban un lugar fundamental en la comprensión del comportamiento humano. Desde esta perspectiva, mantener una opinión propia también forma parte de la identidad y de la manera en la que cada persona se relaciona con quienes tiene alrededor.

La frase de Freud plantea así una situación que puede darse en cualquier tipo de vínculo. Una pareja puede compartir proyectos y valores y, al mismo tiempo, mantener opiniones diferentes sobre determinados asuntos. Lo mismo ocurre entre amigos, familiares o compañeros de trabajo. Discrepar no implica necesariamente estar enfrentados, siempre que exista la posibilidad de expresar las diferencias sin miedo a ser juzgado o rechazado.

Tener criterio propio no significa llevar la contraria constantemente. Significa poder decir que no, plantear una opinión diferente o cuestionar una decisión cuando se considera necesario. Una relación en la que existe confianza debería permitir que cada persona pueda expresarse sin sentir que una discrepancia amenaza el vínculo. El objetivo no es pensar igual, sino poder pensar libremente estando junto a otra persona.

Freud y el estudio de la mente

Sigmund Freud desarrolló el psicoanálisis a finales del siglo XIX y principios del XX, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de la historia de la psicología y de la cultura occidental. Sus teorías pusieron especial atención en los procesos inconscientes, los conflictos psíquicos y la influencia de las experiencias personales en el comportamiento.

Aunque muchas de las propuestas de Sigmund Freud han sido posteriormente discutidas y revisadas, su influencia continúa presente en la historia del pensamiento. Freud dedicó buena parte de su trabajo a intentar comprender aquello que las personas no expresan directamente y los mecanismos que pueden existir detrás de determinadas conductas. En ese contexto, la idea de mantener una voz propia adquiere una lectura especialmente interesante.