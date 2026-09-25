TVE cambia de horario ‘La Promesa’ ¿con regreso de un personaje?

El palacio de La Promesa se prepara para la esperada boda, momento que debía llegar para llenar de felicidad y alegría a todos, pero las cosas se complican. Primero para los espectadores, ya que La 1 ha decidido sacar la serie de su franja habitual de la tarde, para convertirla en todo un acontecimiento de noche, por lo que muchos tendrán que trasnochar. Y segundo, porque todo apunta a que los novios no serán los grandes protagonistas de su boda y alguien les podría eclipsar.

La boda de Curro y Ángela salta a la noche

La 1 emitirá el próximo miércoles 30 de septiembre, a partir de las 23:00 horas y justo después de La Revuelta, el capítulo especial en el que Curro (interpretado por Xavi Lock) y Ángela (a la que da vida Marta Costa) por fin pasan por el altar después de semanas alargando la decisión y los preparativos. Este cambio de horario es una pista de que algo muy importante pasará, puesto que la última ocasión que la serie cambió su horario fue en marzo de 2025, coincidiendo con la muerte de Jana, el capítulo que llegó a reunir a más de un millón y medio de espectadores en directo y que pulverizó todas las marcas de audiencia de la ficción.

En el adelanto que ha dejado ver TVE, se puede ver cómo Curro encontrará la carta en la que Pía (María Castro) confiesa la identidad de quien mató realmente a Jana, señalando directamente a Leocadia (Isabel Serrano). Las imágenes muestran al propio Curro leyendo la misiva durante la noche y, después, cómo Carlo informa a Pía de que el joven no ha dormido en palacio, dejando en el aire si el novio llegará a tiempo al altar.

Este será el desenlace de una trama que lleva más de un año dando que hablar entre los espectadores. La muerte de Jana, su protagonista hasta entonces, significó un cambio importante para la serie, aunque su nombre nunca ha dejado de sonar en los pasillos del palacio.

Pero no será el único problema que tendrá la esperada boda. Tomasa y Julio harán lo posible por arruinar la celebración, y Samuel llega a asegurar que no puede oficiar el enlace, ante la incredulidad de María Fernández. Por ahora y con todos estos datos, parece que si se llega a celebrar, será un auténtico milagro, pero habrá que esperar al miércoles por la noche para saberlo.

¿Vuelve Ana Garcés como Jana a ‘La Promesa’?

El gran interrogante que ha disparado todas las especulaciones es la posible reaparición de Ana Garcés en su papel de Jana. El adelanto de TVE muestra la figura de una mujer que esconde su rostro tras una enorme pamela, pero su figura y el pelo hacen pensar que pudiera ser Jana.

Se trata de algo completamente imposible, puesto que, como hemos dicho, este personaje murió a principios de 2025 y sería imposible justificar su regreso. En la redacción de Happy FM nos hemos decidido a pensar que todo se trata de un sueño y que Ana Garcés podría hacer un pequeño cameo, lo que seguro que será una enorme alegría para los fans de la serie, que protestaron mucho por la muerte repentina de su personaje.

Hay que recordar que la actriz decidió abandonar por su propia decisión la serie para poder aprovechar las oportunidades en el mundo del cine y otras series que le estaban surgiendo. Eso sí, la relación entre Ana y Bambú es perfecta, puesto que su primer proyecto tras La Promesa fue Oasis, serie producida por la misma productora y que está disponible en Netflix.