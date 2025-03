No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las series diarias más sorprendentes y exitosas que podemos disfrutar en nuestro país. RTVE apostó de lleno por esta historia, y a la vista está que no se equivocó en absoluto. No solamente han conseguido emocionar a millones de personas en todo el mundo, sino que han logrado hacerse con un prestigioso Emmy Internacional. A pesar de todo, en las últimas horas, La Promesa se ha convertido en noticia por la emisión de tres entregas en un mismo día. No solamente pudimos disfrutar de dos capítulos en el horario habitual, sino que hubo uno más que vio la luz en el prime time. Por lo tanto, todo apuntaba a que estábamos a punto de ser testigos de un instante crucial para el trascurso de la historia. Y así fue, ya que presenciamos la muerte de Jana.

Debemos tener en cuenta que la mujer de Manuel y ex doncella era nada más y nada menos que el eje principal de La Promesa. Toda la historia se basaba en ella, en su deseo de regresar al palacio en el que comenzaron sus desgracias: conocer todos los detalles de la muerte de su madre, hacer pagar al culpable y, por supuesto, cumplir su sueño de encontrar a su hermano. Entre medias, tuvo la oportunidad de encontrar al gran amor de su vida, que no era otro que Manuel. Junto a él vivió un gran número de idas y venidas, hasta que el hijo de los Marqueses de Luján se armó de valor para casarse con ella, sin importar en absoluto las consecuencias. Eran felices y estaban esperando a su primer hijo. Aun así, ella estaba decidida a hacer hasta lo imposible por hacer justicia y hacer pagar, de una vez por todas, al asesino de su madre.

A pesar de los esfuerzos, no logró su cometido. Jana acabó recibiendo un disparo aunque, por el momento, se desconoce quién fue la persona que apretó el gatillo. Manuel, Curro y el resto de personas que se encontraban a su alrededor hicieron hasta lo imposible para que se recuperara. De hecho, todo parecía que iba a quedar en una pesadilla.

Pero nada más lejos de la realidad. Jana, de un momento a otro, perdió la vida. Manuel, que había decidido no separarse de su lado, cerró sus ojos y tuvo una imagen muy clara de su mujer: «Hay una persona para cada uno de nosotros, y yo he tenido la suerte de encontrarla». Al despertar, se topó con la más cruel y dura realidad: había fallecido.

Los actores que dan vida a Manuel y Jana nos regalaron una dolorosa escena, pero todo fue más allá con la llegada a la habitación de Curro. Ese preciso instante en el que descubre que ha perdido a su hermana para siempre es, cuanto menos, desgarrador: «Se ha ido, Curro», alcanzó a decir Manuel.

Los seguidores de ‘La Promesa’, tras la muerte de Jana: «No voy a perdonar esto»

Como ya ocurrió con otras muertes en esta serie diaria, como la de Feliciano, los espectadores han mostrado su descontento. Pero ahora con muchas más razones, ya que Jana era la una pieza indiscutible de La Promesa. En los vídeos compartidos por el equipo de la serie en su cuenta oficial de X (antes conocido como Twitter), los seguidores se han desahogado, haciéndoles partícipes de su enfado.

«El método Juego de Tronos de cargarse a protagonistas aquí no va a funcionar», «Menudo final más absurdo y cruel habéis tenido con los espectadores, que gran decepción», «Me siento estafada», «La ficción quiero que me entretenga no que me entristezca», «Si este es el final de Jana habéis hecho una chapuza con el guion. Totalmente decepcionada, habéis destrozado la serie» o, incluso, «Es un final horrible y macabro para la protagonista de La Promesa, cómo habéis fastidiado la serie», son algunos de los cientos de mensajes que se podían leer.

Otros, en cambio, han preferido centrarse en lo mucho que les han llegado las desgarradoras escenas que han girado en torno a la muerte de Jana: desde las despedidas de Manuel y Curro, hasta la forma en la que María Fernández consiguió que se velara su cuerpo en la zona del servicio, y la despedida de todos sus amigos y que, en su día, fueron compañeros de trabajo en palacio. «No veas la hartura de llorar que me he pegado con la escena entera» o «Voy a echar mucho de menos las escenas Januel», escribieron algunos usuarios de X. Sin duda, estamos ante un adiós tremendamente doloroso para los seguidores de La Promesa.