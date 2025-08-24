Es la adaptación de una las mejores novelas para Arturo Pérez-Reverte y está en Prime Video

El verano es un buen momento para desconectar, relajarse y ver películas y series desde el sillón o la tumbona. Por eso todos buscamos recomendaciones y una buena opción puede ser la película El conde de Montecristo, una nueva adaptación de la novela de Alejandro Dumas de 1844 que ha fascinado al escritor Arturo Pérez-Reverte. El escritor no solo es conocido por sus novelas y las adaptaciones cinematográficas de sus libros, sino también por sus recomendaciones de películas y series. Según ha explicado Arturo Pérez-Reverte en una de sus redes sociales, esta superproducción francesa le ha gustado mucho: «Anoche vi la nueva película de El conde de Montecristo y me gustó mucho. Tres horas disfrutándola. Me parece una excelente versión de una de las mejores novelas de todos los tiempos». Esta película de 2024 se puede ver en las plataformas de streaming Movistar Plus+ y en alquiler en Prime Video.

Esta nueva versión de El conde de Montecristo ha sido dirigida por Matthieu Delaporte y Alexandre de La Patellière y producida por Dimitri Rassam. Como protagonistas ha contado con actores franceses como Pierre Niney que da vida a Edmundo Dantes, Bastien Bouillon y Anaïs Demoustier. Una ambiciosa cinta es la producción francesa con mayor presupuesto de 2024 y fue presentada en el Festival de Cannes en mayo de ese año. Además, logró triunfar en los cines franceses al lograr vender unos diez millones de entradas y 73 millones de dólares en la taquilla internacional.

Un seguidor le preguntó a Arturo Pérez-Reverte en los comentarios a esta publicación si es mejor leer antes el clásico de Alexandre Dumas o ver la película y el escritor contestó lo siguiente: «Puede ver primero la película, si quiere. La novela es extraordinariamente superior. Y le llevará más tiempo».

Esta novela ha contado con numerosas versiones como la de 1934 de David Greene protagonizada por los actores Richard Chamberlain, Donald Pleasence y Tony Curtis o La venganza de Monte Cristo de Kevin Reynolds en 2002.

¿De qué trata la nueva adaptación de El Conde de Montecristo?

Esta película cuenta de forma bastante fiel la historia relatada por Alejandro Dumas. Edmundo Dantés, un joven marinero de solo 19 años, llega a Marsella para convertirse en capitán y comprometerse con la hermosa Mercedes Herrera. Edmundo es denunciado por algunos amigos como conspirador de Bonaparte y es encarcelado sin juicio en el castillo de If. Catorce años más tarde, Edmundo Dantes, logra escapar y se apodera del legendario tesoro escondido en la isla de Montecristo. Este marinero decide vengarse de todos los que lo acusaron injustamente y traza un complejo plan para lograrlo.

La nueva versión de El Conde de Montecristo sorprende por su cuidado vestuario, la elección de los escenarios y la increíble fotografía. El rodaje tuvo lugar principalmente en Francia en la región de París, en Occitania y en Provenza-Alpes-Costa Azul, incluido el Castillo de If y también en otras localizaciones como el Gran Puerto de La Valeta en Malta. Esta cinta francesa también destaca por la brillante interpretación de los actores protagonistas para muchos críticos es más que sobresaliente.

Esta película obtuvo dos premios César en 2025 al mejor vestuario y al mejor decorado. También ha obtenido el Cisne de oro a la mejor película en el Festival de Cine de Cabourg, el Caballo Negro a la Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Fantasía y el de la elección de la audiencia en el Festival Internacional de Cine de Sudbury Cinéfest.

El reparto de esta nueva película

El protagonista de esta nueva versión de El conde de Montecristo es el actor Pierre Niney que da vida al personaje de Edmundo Dantes. Este obtuvo un galardón en los Premios César por su interpretación en la película Yves Saint Laurent en 2014, convirtiéndose en el actor más joven en lograr este premio. También Pierre Niney fue nominado a estos premios por la cinta Frantz de 2016

Además tienen un papel de peso en El conde de Montecristo los actores

Anaïs Demoustier que da vida a Mercedes Herrera, la condesa de Morcerf, Bastien Bouillon a Fernando Mondengo, el conde de Morcerf, Laurent Lafitte a Gerardo de Villefort, el fiscal en Marsella, Pierfrancesco Favino al abate Faria y Patrick Mille al barón Danglars, comerciante y ex marinero.

En el amplio reparto de esta superproducción francesa también destacan los actores Anamaria Vartolomei, Vassili Schneider, Julien de Saint Jean, Julie de Bona, Adèle Simphal, Stéphane Varupenne, Oscar Lesage, Marie Narbonne, Abdé Maziane, Françoise Gazio, Axel Baille, Lily Dupont y Bruno Raffaelli, entre otros.

La nueva versión de esta novela de Alejandro Dumas es una buena opción para los que disfrutan con las películas de aventuras y acción y también con las producciones de época. Además, en la plataforma de streaming Prime Video se pueden encontrar otras adaptaciones de novelas de Dumas como El hombre de la máscara de hierro (1998), Los tres mosqueteros: D’Artagnan (2023) o La reina Margot (1994).