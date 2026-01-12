Timothée Chalamet sueña a lo grande: gana el Globo de Oro y apunta a los Oscar 2026

Tras lo sucedido en la 83ª edición de la antesala de la alfombra roja, parece que salvo sorpresa, Una batalla tras otra va a ser un rodillo en la temporada final de premios. Anoche, la cinta de Paul Thomas Anderson fue la producción más premiada en la ceremonia cargada de glamur, cuyos galardones entrega la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). Pero, aunque la adaptación de Vineland de Thomas Pynchon liderada por Leonardo DiCaprio consiguió la victoria en cuatro candidaturas (incluyendo el de mejor película dramática), fue Timothée Chalamet el que logró alzarse con el Globo de Oro al mejor actor principal (comedia o musical) gracias a Marty Supreme. Un pequeño paso para la joven estrella en su obsesiva carrera hacia los Oscar 2026.

Chalamet no esconde su ambición y, como bien reza el claim promocional de Marty Supreme, él también «sueña a lo grande». Una actitud que le ha llevado a protagonizar una campaña de publicidad gigantesca para el filme de A24, incluyendo acciones como un espectacular vídeo de en la Esfera de Las Vegas o su viral colaboración musical con el rapero EsDeeKid. Tras cuatro nominaciones, Chalamet ha ganado su primer Globo de Oro, venciendo precisamente a algunos de sus principales rivales en el camino hacia la estatuilla dorada. En esa lista se encuentra el propio DiCaprio, o la maravillosa performance de Ethan Hawke en Blue Moon.

Eso sí, la separación entre categorías de drama y comedia del reciente evento presentado por Nikki Glaser, le evitó medirse de tú a tú con Wagner Moura. Otro de los pesos pesados de la recta final de premios, quien ya se llevó la Palma de Oro al mejor actor en el pasado Festival de Cannes.

Chalamet se lleva su primer Globo de Oro

Antes de alzarse con la victoria en la presente edición, Timothée Chalamet ya había optado a los Globos de Oro por toda una ristra de diferentes roles. Desde los dramas siderales de Call Me by Your Name y Beautiful Boy a su faceta más musical en Wonka y A Complet Unknown.

Ahora el reto pasa por seguir esa senda victoriosa en los SAG (Premios del Sindicato de Actores) y finalmente, en unos Oscar donde estuvo a punto de ser el intérprete más joven en ganar la candidatura a mejor actor. Hito que impidió Adrien Brody y The Brutalist. Actor que, justamente, ostenta dicho récord gracias a El pianista.

Marty Supreme es un drama biográfico que se basa en la vida de Marty Reisman, un buscavidas convertido en campeón de ping pong, quien terminaría convirtiéndose en el jugador más veterano en ganar una competición de raqueta a nivel nacional, a los 67 años. El largometraje se estrenará en España el próximo 30 de enero.

El resto de ganadoras

Una batalla tras otra logró ser la máxima ganadora de la noche, seguida por otras opciones potentes en la carrera hacia el Oscar como Hamnet o Los pecadores. La adaptación de la novela de Maggie O’Farrell se llevó las categorías de mejor película y mejor actriz principal para Jessie Buckley, dentro de la sección de drama.

En el apartado de las series, Adolescencia fue la reina del certamen. La miniserie británica de Netflix se alzó con cuatro consideraciones, entre ellas la de mejor miniserie o película para televisión. Por otro lado, The Studio hizo lo propio en la sección Comedia o musical, otorgándole al creador Seth Rogen, su primer Globo de Oro interpretativo.