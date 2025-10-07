Primeras reacciones a ‘Marty Supreme’: Timothée Chalamet ofrece una interpretación «inolvidable»

Marty Supreme ha sido la proyección sorpresa del Festival de Cine de Nueva York (NYFF) y a pesar de la expectación generada en torno al proyecto, su preestreno no ha decepcionado a nadie: va a estar en todas las quinielas de los Oscar 2026. Por sus implicados, sabíamos que este singular biopic deportivo tendría cierto desempeño en el circuito final de premios, pero la reacción de los críticos y asistentes al evento ha sido tremendamente vitoreada tanto por la dirección de Josh Safdie como por la interpretación de su protagonista, Timothée Chalamet. Porque según los espectadores y miembros de la prensa especializada que han podido ver la cinta tienen que claro que sí o sí, el actor volverá a salir entre los nominados de la alfombra roja, un año después de su última consideración académica siendo Bob Dylan en Un completo desconocido.

Aunque la mayoría de medios reflejan que esta es la primera película de Josh Safdie en solitario, en realidad el realizador ya firmó su ópera prima al estilo Mumblecore con The Pleasure of Being Robbed. Eso sí, la producción de A24 marca un antes y un después en la reciente filmografía del autor, quien en los últimos años había formado un aplaudido dúo direccional junto a su hermano, Ben Safdie. Ahora ambos llevan sus carreras por solitario y este año coinciden precisamente con el estreno de dos historias biográficas. Josh con Marty Supreme y Ben con The Smashing Machine. Sin embargo y al parecer por las principales reseñas cinceladas sobre dichos largometrajes, el mayor de los Safdie es quien de verdad ha logrado firmar una de las piezas cinematográficas de la temporada. Pero ¿de qué trata realmente este frenético drama sobre un atípico campeón de ping-pong? ¿quién más aparece en el elenco? ¿cuáles son las principales reseñas?

Un Timothée Chalamet espectacular

La sinopsis de Marty Supreme es la siguiente: «Marty Reisman es un buscavidas convertido en campeón de ping-pong. Empezó jugando por apuestas en Manhattan y más tarde, terminaría ganando 22 títulos importantes, además de convertirse en el hombre más veterano en ganar una competición nacional de deportes de raqueta, a los 67 años».

Acompañando a Chalamet, en el elenco aparecen Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Abel Ferrara, Pen Jillette, Fran Drescher y Tyler the Creator.

Entre los diferentes piropos que la crítica ha lanzado a Marty Supreme, podemos destacar la reseña en X de David Canfield, periodista de THR: «Marty Supreme es una producción cinematográfica impresionante y emocionante de Josh Safdie. La mejor interpretación de Timothée Chalamet-nació para interpretar a este tipo-con una tremenda Odessa A’Zion al frente de un magnífico reparto secundario. ¡Impresionante!».

¿Cuándo se estrena ‘Marty Supreme’?

Marty Supreme llegará a las salas Estadounidenses la próximas navidades. Sin embargo, en España tendremos que esperar un poco más para poder verla en cines: se estrenará el 30 de enero de 2026. Fechas del calendario en las que el trabajo de Josh Safdie coincidirá con blockbusters de la talla de 28 años después: El templo de los huesos y Hamnet, otra seria candidata en la siguiente edición de los Oscar.