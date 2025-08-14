Tráiler de ‘Marty Supreme’: Timothée Chalamet es un carismático campeón de ping-pong

Tras varias imágenes, incluidos los primeros carteles promocionales publicados hace algunas horas, Marty Supreme ya tiene el tráiler oficial donde podemos volver a ver a un Timothée Chalamet en pleno estado de gracia. Tras su nominación en la pasada edición de los Oscar, gracias a su magnífica performance de Bob Dylan en A Complete Unknown, el actor neoyorquino vuelve a asimilar el papel de un personaje real de la cultura norteamericana. Bueno, en realidad no de manera oficial. Porque a pesar de que su rol está inspirado en el deportista Marty Reisman, Chalamet oficialmente da vida al jugador ficticio de tenis de mesa, Marty Mauser. Todo ello a las órdenes del director Josh Safdie, el hermano mayor del dúo de cineastas que nos brindó las obras maestras; Good Time y Diamantes en bruto, entre otras.

Junto al guionista Ronald Bronstein, coautor de las dos anteriores cintas citadas, Safdie ha elaborado un relato que ha sido descrito como un largometraje de aventuras al más puro estilo de Atrápame si puedes. Pues paralelamente a lo que pueda representar en la ficción, lo cierto es que antes de ser un distinguido campeón del ping-pong, Reisman fue un habilidoso estafador durante su juventud en Manhattan. En Marty Supreme, acompañando a Chalamet, encontramos a un ecléctico reparto con intérpretes tan variados como Odessa A’zion (Hellraiser), el cineasta Abel Ferrara (Teniente corrupto), el rapero Tyler the Creator y Gwyneth Paltrow, quien no aparecía en un largometraje desde su breve participación en Vengadores: Endgame en 2019. Producida por A24, Darius Khondji (Seven) es el encargado de la dirección fotográfica de un título que todavía no tiene una fecha de estreno oficial en España. En Estados Unidos, Marty Supreme tendrá una ventana de exhibición en pleno mercado navideño, proyectándose el mismo 25 de diciembre.

La temporada cinematográfica de otoño/invierno será ciertamente, un gran momento para los fans de la pareja de directores, puesto que Ben Safdie también tiene pendiente el estreno de una película relacionada sobre el luchador Mark Kerr titulada The Smashing Machine, otro icónico deportista de la escena estadounidense al que dará vida Dwayne Johnson en un filme que llegará a las salas española el próximo 3 de octubre.

Tráiler de ‘Marty Supreme’ con Chalamet

MARTY SUPREME

En el adelanto de Marty Supreme vemos a Chalamet interpretando a un descarado Reisman, el cual no tiene ningún tipo de reparo en coquetear por teléfono con la estrella de cine a la que da vida Paltrow. Dream Big es el claim utilizado por la producción para describir al personaje por parte de una A24 con la que ya había colaborado anteriormente en Retales de una vida, Noches de verano y Lady Bird.

Khondji le reveló a Variety en una entrevista que en Marty Supreme, Chalamet entrenó durante meses para parecer de verdad un jugador de tenis de mesa: «Quería ser como un verdadero jugador de ping-pong cuando empezó a rodar (…) Va a ser muy diferente del Timothée Chalamet que han visto hasta ahora. No creo que la gente lo reconozca en absoluto».

El futuro del mejor actor de su generación

Tras Marty Supreme, Chalamet tendrá que cerrar la trilogía de Dune regresando a su papel de Paul Atreides. En el futuro, le volveremos a ver a las órdenes de James Mangold en un thriller de atracos titulado High Side.

Todavía falta bastante para poder conocer si este falso biopic tiene la aprobación de la crítica y público, pero lo que parece seguro es que el actor de Call me by your name no va a frenar su intento de seguir siendo el líder interpretativo de toda una nueva generación de actores.