Steven Spielberg también confía en A24: el director adaptará ‘The Heaven & Earth Grocery Store’

El salto cualitativo que A24 está dando en el último año muestra una clara evolución e intención del estudio por competir con las grandes compañías de la industria. Fundada en 2012 por Daniel Katz, David Fenkel y John Hodges, la marca referente del cine independiente ha conseguido en apencas 15 años de existencia tener a dos películas ganadoras en los Oscar, como son Moonlight y Todo a la vez en todas partes, pero al mismo tiempo, su labor en el celuloide se traduce en toda una serie de títulos que representan a todas luces, el mejor cine norteamericano reciente. Una apuesta por el descubrimiento de cineastas emergentes como Ari Aster, Robert Eggers o incluso la propia Greta Gerwig con Lady Bird. Ahora, ese beneplácito generalizado a tocado el techo del cine mainstream, asociándose la productora con el director Steven Spielberg.

La propuesta será la adaptación de la aclamada novela de 2023, The Heaven & Earth Grocery Store. Un libro escrito por James McBride y en el que Spielberg ejercerá como productor ejecutivo de la futura versión para la gran pantalla. Ni A24, ni el propio realizador se han pronunciado sobre un proyecto que todavía se encuentra en una fase muy temprana de desarrollo. Spielberg fue recientemente noticia por el anuncio de que volvería a rodar una película de ciencia ficción con ovnis, después de explorar su propia adolescencia con The Fabelmans. Un relato que, a pesar de tener buenas criticas a sus espaldas, supuso un desastre económico como la anterior cinta que dirigió, el remake de West Side Story. Por lo que necesita una ficción que funcione realmente bien en las salas, si quiere seguir teniendo, esa libertad creativa tan presente en la carrera.

‘The Heaven & Earth Grocery Story’

The Heaven & Earth Grocery Store tiene lugar en el deteriorado barrio de Chicken Hill, situado en Pensilvania y situándonos cronológicamente en 1972. La historia sigue a una comunidad en la que conviven inmigrantes judíos y afroamericanos, revelándose secretos de un barrio que incluyen por ejemplo, el descubrimiento de un esqueleto en el fondo de un pozo. Contada a partir de las vidas de sus residentes, la novela representa un análisis sobre quienes viven en los márgenes de la América blanca y cristiana, sirviendo como testimonio de supervivencia en tiempos difíciles. Catalogada como uno de los libros favoritos del presidente Obama en 2023, el trabajo de McBride fue nombrado como una de esas “lecturas obligadas” por los editores de The New York Times y The Washington Post.

Esta no es la primera vez en la que el trabajo de McBride se refleja en la gran pantalla. En 2008, el director Spike Lee convirtió en un largometraje su novela Miracle at St. Anna, mientras que en 2012, Lee y él se unieron para firmar el guion de la cinta Red Book Summer. Por último, en 2020 otro de sus libros se convirtió en la miniserie El pájaro carpintero, cocreada para la pequeña pantalla por Ethan Hawke y Mark Richard para Showtime.

Un giro estratégico para A24

Des su nacimiento, A24 ha priorizado las producciones pequeñas y apostado por la autoría de cineastas sin una amplia experiencia en la industria. Lo que rápidamente, la convirtió en una productora que crecía y desarrollaba bajo historias frescas y genuinas, dentro de ese aparato serial que tan a menudo parece la industria. Por contra, ese crecimiento le ha llevado a ir apostando paulatinamente, por ficciones de mayor calado y grandilocuencia. El ejemplo perfecto es Civil War.

La película bélica de Alex Garland es hasta la fecha, el filme más caro del sello, partiendo de un presupuesto de 50 millones de dólares. Este tipo de proyectos no son muy usuales en la meca del cine, ya que la partida presupuestaria está ciertamente polarizada en dos extremos comúnmente alejados. Por ello, ese nicho presupuestario está desocupado y todavía está muy lejos del riesgo que manejan otros estudios, con inversiones de hasta 200 millones de dólares. Una tendencia que podría crecer antes de lo esperado, pues por primera vez A24 se pasará a la adaptación de los videojuegos con Death Stranding, el particular título para consolas de Hideo Kojima. Este 2024, todavía tiene que estrenar títulos como We Live in Time, Háblame 2, MaXXXine, Death of a Unicorn o Mother Mary.

La apuesta de Spielberg por producir junto al estudio dice mucho, del nivel de repercusión que ha alcanzado la marca en el negocio del entretenimiento. Pero al mismo tiempo, plantea la siguiente pregunta: ¿Se puede seguir considerando a A24 como una compañía independiente?