La extraña petición que David Lynch le hizo a Steven Spielberg por aparecer en ‘Los Fabelman’

Puedes amarlo u odiarlo, pero es innegable que David Lynch es una de las mentes creativas más peculiares que ha dado el séptimo arte. El cineasta tiene en su filmografía historias convencionales para el gran público como El hombre elefante o Una historia verdadera, pero en general su obra se compone de películas repletas de onirismo y de una complejidad abrumadora para aquellos espectadores acostumbrados al cine como mero entretenimiento. Esa increíble personalidad va más allá de su trabajo tras las cámaras y lo que le pidió a Steven Spielberg a cambio de salir como actor en la cinta Los Fabelman, lo confirma con creces.

Lynch no es conocido por su lado interpretativo, pero parece ser que al Rey Midas de Hollywood se le antojó que interpretase en una breve escena al director John Ford. La idea en sí es bastante divertida, sobre todo teniendo en cuenta que Ford y Lynch están en las antípodas como realizadores. En un principio el autor de Mulholland drive se negó, pero Laura Dern, actriz amiga de ambos le convenció. Pero como él mismo declaró existió otro motivo muy particular que le ayudó a decidirse: Tener una bolsa de Cheetos en el camerino.

Sí, como leéis, así contaba el propio David Lynch su experiencia y su pasión por la marca de snacks: “Bueno, los Cheetos son el número uno, me encantan. En cualquier oportunidad que puedo, lo aprovecho. Sé que no son exactamente alimentos saludables. Entonces cuando salgo de casa y tengo la oportunidad de…pero sinceramente, no la tengo tan a menudo. Si los consigo quiero que sea una bolsa grande. Porque una vez que empiezas…necesitas tener mucho antes de poder reducir el ritmo y detenerte (…) Es un sabor increíble”.

La escena de David Lynch en ‘Los Fabelman’

El director David Lynch interpreta a John Ford en una secuencia de Los Fabelman que nace, de una anécdota que el propio Spielberg ha contado en más de una ocasión sobre su primer encuentro con el legendario director de Centauros del desierto.

El responsable de Tiburón y La lista de Schindler tuvo la oportunidad de conocer a Ford cuando tenía 15 años. Spielberg esperó 40 minutos a Ford en su despacho y cuando llegó le preguntó al joven aspirante a cineasta por su visión del arte. Ford le hizo describir los cuadros que tenía en su oficina para terminar dándole una sabia reflexión: “Cuando puedas llegar a la conclusión de que poner el horizonte en la parte inferior del cuadro o en la parte superior es mucho mejor que poner el horizonte en el medio del cuadro, entonces algún día podrás ser un buen creador de imágenes”.