Cortes de tráfico y calles cortadas en El Escorial por las Fiestas Patronales 2025

San Lorenzo de El Escorial vive esta semana sus días más festivos del año. Las Fiestas Patronales han arrancado con fuerza, y con ellas debemos tener en cuenta, que llegan algunos cambios en la circulación. No son cortes de tráfico continuos, pero sí hay tramos y horarios concretos en los que será complicado moverse en coche, sobre todo por la zona centro. El Ayuntamiento ya ha informado de las franjas afectadas, que se irán activando según el calendario de actos, de modo que ya sabemos cuáles van a ser los cortes de calles de las Fiestas de San Lorenzo de El Escorial.

Por eso, si vas a pasar por allí estos días, ya sea como vecino o visitante, conviene tener claro qué calles estarán cortadas, cuándo, y qué alternativas hay para aparcar sin complicaciones. A continuación, te damos todos la información detallada, y actualizada.

Todos los cortes de tráfico en El Escorial

Según ha informado el Ayuntamiento, los cortes de tráfico se centran principalmente en la calle Floridablanca, donde tienen lugar varios de los eventos principales del programa. A continuación, se detallan los horarios actualizados:

3 de agosto: de 10:15 a 11:30 h (ya realizado)

de 10:15 a 11:30 h (ya realizado) 8 de agosto: de 20:00 a 21:30 h (ya realizado)

de 20:00 a 21:30 h (ya realizado) 9 de agosto: de 11:00 a 14:00 h aprox.

de 11:00 a 14:00 h aprox. 10 de agosto: de 13:00 a 14:15 h y de 17:30 a 20:30 h aprox.

de 13:00 a 14:15 h y de 17:30 a 20:30 h aprox. 12 de agosto: de 10:50 a 11:50 h aprox.

de 10:50 a 11:50 h aprox. 13 de agosto: de 20:30 a 23:30 h aprox.

de 20:30 a 23:30 h aprox. 14 de agosto: de 12:30 a 13:15 h aprox.

Durante estos tramos horarios se prohíbe el paso de vehículos por la zona afectada y se activan desvíos controlados por la Policía Local. Además, se han colocado carteles informativos en puntos clave del centro para advertir a conductores y peatones con antelación, de modo que no se lleven una sorpresa si tienen previsto pasar por la zona.

Calles cortadas en El Escorial por las Fiestas Patronales

Aunque las restricciones afectan a Floridablanca, también es habitual que otras calles céntricas se vean afectadas ya que aunque no se hayan anunciado cortes, puede que encontremos demasiada afluencia de gente. Atención entonces a estas calles:

Plaza de la Constitución

Calle Juan de Toledo

Calle del Rey

Entorno del Teatro Auditorio

Zonas próximas a la Parroquia de San Lorenzo Mártir

Durante los pasacalles o tras la finalización de algunos conciertos, se pueden producir cortes breves o desvíos alternativos que no siempre se anuncian con antelación, ya que dependen de la participación y afluencia de público.

El tráfico puede verse especialmente afectado durante los días centrales de la programación, como el sábado 10 de agosto, cuando se celebran algunos de los actos más esperados, o en las noches de concierto. También influye la presencia de atracciones en zonas como el Paseo de los Alamillos, la avenida de los Reyes Católicos o la calle del Matadero, donde el espacio se reduce y el paso de vehículos puede verse limitado.

Dónde aparcar en las Fiestas de San Lorenzo de El Escorial 2025

Una de las principales recomendaciones para quienes visiten El Escorial durante las fiestas es optar por el transporte público. Sin embargo, si es necesario acudir en coche, conviene planificar con tiempo dónde aparcar, ya que el acceso al centro estará restringido en varios momentos del día.

Entre las mejores opciones de aparcamiento se encuentran:

Parking del Parque Felipe II: gratuito, con acceso a pie al centro histórico.

gratuito, con acceso a pie al centro histórico. Zona del Polideportivo Zaburdón: dispone de amplias plazas y suele tener disponibilidad incluso en días festivos.

dispone de amplias plazas y suele tener disponibilidad incluso en días festivos. Estacionamiento junto al Cuartel de la Guardia Civil: no es oficial, pero muchos lo utilizan por su cercanía.

no es oficial, pero muchos lo utilizan por su cercanía. Aparcamiento de Renfe (El Escorial estación): ideal si se llega en tren o para dejar el coche y caminar hasta el casco urbano.

ideal si se llega en tren o para dejar el coche y caminar hasta el casco urbano. Centro Comercial Los Soportales: para estancias cortas o compras, con acceso directo desde calles principales.

En caso de duda o de querer estar al día hasta el último momento, el Ayuntamiento tiene redes sociales, donde se publican avisos de cortes, cambios de tráfico y recomendaciones de movilidad prácticamente en tiempo real.

Por otro lado, recomendaros que quienes tengan pensado acercarse a San Lorenzo de El Escorial durante las fiestas deberían plantearse, si pueden, no entrar en coche al centro. Entre los cortes puntuales, el movimiento de gente y el despliegue de actividades, resulta mucho más cómodo y ágil venir en tren o en autobús.

Si venir en vehículo es inevitable, lo más práctico es buscar aparcamiento en zonas periféricas y caminar hasta el casco histórico. Así se evitan agobios, desvíos inesperados y pérdidas de tiempo innecesarias.

Tampoco está de más consultar como decimos, las redes del Ayuntamiento o de la Policía Local, donde se actualizan avisos y cambios de última hora. Y si vives en la zona centro, lo ideal es organizar tus desplazamientos con antelación, sobre todo en las franjas con más actividad.

Por último, en caso de necesitar algún tipo de asistencia especial, es recomendable contactar antes con el Ayuntamiento para facilitar el acceso y evitar complicaciones.