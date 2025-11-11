El Gobierno avisa a las víctimas de maltrato de un nuevo fallo en las pulseras electrónicas

El Ministerio de Igualdad ha informado este martes de un nuevo fallo en los dispositivos de control telemático de maltratadores.

«Tras tener constancia de la incidencia en la jornada de hoy, se ha activado de inmediato el protocolo previsto ante este tipo de acontecimientos, avisando tanto a todas las víctimas que cuentan con este dispositivo, como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de forma que se garantizara la protección de las víctimas», ha informado Igualdad en un comunicado.

Según ha reconocido el departamento, dirigido por Ana Redondo, «aproximadamente un 10% de estos mensajes están generando incidencias recurrentes que provocan una sobrecarga del sistema».

El problema, ha informado Igualdad, «se encuentra en un enrutador que distribuye a las diferentes plataformas los mensajes en función del tipo de alerta».

Interior desmonta «bulos»

Este nuevo fallo en los dispositivos telemáticos de control de agresores se produce, precisamente, el mismo día en que el Ministerio del Interior ha lanzado una campaña en redes sociales para informar sobre «las mejoras» introducidas en VioGén 2, el Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género.

Interior difundirá una serie de vídeos divulgativos que se publicarán en las redes sociales del Ministerio para «subrayar las fortalezas del sistema frente a las críticas que puede recibir».

El ministerio de Fernando Grande-Marlaska considera que es necesario «desmontar algunos de los mitos más extendidos», como que «las valoraciones de riesgo las realiza un algoritmo».

«España se ha consolidado como una referencia internacional en el campo de la lucha contra la violencia de género», presume Interior.