AEMET observa un invierno irreconocible: España encadena saltos térmicos que desconciertan a los expertos

España encadena saltos térmicos que desconciertan a los expertos, la AEMET observa un invierno irreconocible. Estamos viviendo unos días en los que nos cuesta asimilar estos cambios que estamos sufriendo. Podemos pasar de la nieve a pie de playa prácticamente, a un aumento de las temperaturas que nos lleva a salir de casa sin chaqueta en pleno invierno. Algunas zonas del país, están viendo diferencias térmicas de varios grados en una sola semana.

La AEMET nos muestra un invierno que no parece real, con ciertos detalles que sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración. Estamos sufriendo una serie de cambios que cuesta de creer y que parece que no tengan explicación alguna. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en unas jornadas en las que cada detalle cuenta. Estamos a merced de una situación del todo inesperada que puede alejarnos de lo que sería habitual. España se prepara para una serie de cambios que pueden convertirse en la muestra de un invierno que puede sorprendernos más de la cuenta. Estos saltos térmicos que estamos viviendo desconciertan a los expertos en la previsión del tiempo.

Un invierno irreconocible observa la AEMET

Los expertos de la AEMET no dudan en mostrar una serie de elementos que sorprenden a más de uno. En especial, si empezamos a analizar una serie de datos que pueden acabar siendo esenciales en estos días en los que todo pude ser posible y sin duda alguna tenemos por delante.

Estos días deberemos mirar el calendario en más de una ocasión, lo que nos estará esperando es un cambio de tendencia que puede ser esencial. Con algunas peculiaridades que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca en estas próximas jornadas que nos están esperando.

El tiempo nos está dando unos registros que pueden acabar siendo sorprendentes en todos los sentidos. Nos alejamos de lo que sería un invierno habitual, con altibajos en el tiempo que nos harán ver determinados cambios que hay que tener en consideración.

Podemos pasar de este descenso de las temperaturas que nos ha traído una masa de aire frío a un marcado cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Estaremos muy pendientes de unos cambios que los expertos intentan explicar en esta previsión del tiempo que puede cambiarlo todo.

Los expertos están totalmente desconcertados ante una serie de saltos térmicos que pueden cambiarlo todo. Sin duda alguna, estaremos ante un giro radical que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, hay una serie de detalles que nos sitian en un invierno totalmente irreconocible.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «se producirá un muy notable ascenso de las máximas en el norte e interior del país. Solo quedarán claramente por debajo de los 10 ºC en Lleida, Teruel, Cuenca, Guadalajara, Soria, Burgos, Palencia, León y zonas de Zamora y Ourense. Se superarán los 15 ºC de forma holgada esta jornada en Asturias y Cantabria, incluso alcanzando los 20 ºC. Podrían, pues, ser las zonas más cálidas del país el domingo. En lo que respecta a las mínimas, descenderán en el interior y subirán en el noroeste. Así, las heladas ganarán extensión e intensidad, y podrían volver a alcanzarse registros de hasta -6 ºC en zonas del sistema Ibérico y los Pirineos».

Siguiendo con la misma previsión: «La previsión es aún incierta, pero todo parece indicar que continuará un ambiente variable, con temperaturas similares a las del fin de semana. De cara al lunes, las previsiones indican que las máximas apenas variarían la próxima semana, fruto de una mayor presencia de nubosidad y de la posibilidad de lluvias asociadas a frentes atlánticos. En las mínimas, esta misma cuestión sí implicará variaciones más notables. Cuando nos crucen los frentes, las mínimas se dispararían en todo el país, con las heladas quedando restringidas a zonas muy limitadas. Sin embargo, tras su paso, descenderían de forma notable una vez más. Esto sucedería, por ejemplo, entre el martes y el miércoles».

Esta semana todo puede cambiar: