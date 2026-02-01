El régimen de los ayatolás de Irán ha decidido declarar este domingo a todos los ejércitos de la Unión Europea como «grupos terroristas», en respuesta a la decisión de la UE de catalogar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) como organización terrorista. La medida incluye la posibilidad de tomar represalias legales y diplomáticas contra el personal militar europeo desplegado en la región y supone un desafío directo a las relaciones internacionales entre Teherán y los países europeos.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, ha asegurado que esta designación se basa en el artículo 7 de la ley sobre contramedidas contra la catalogación de la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista. Qalibaf advirtió que la comisión parlamentaria de seguridad nacional evaluará la posible expulsión de los agregados militares europeos y dará seguimiento al asunto con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Durante su discurso, legisladores presentes corearon gritos como «¡Muerte a Estados Unidos, vergüenza para Europa!», en señal de apoyo a la Guardia Revolucionaria, los sicarios de los ayatolás.

La decisión de la Unión Europea de designar al IRGC como organización terrorista se produjo tras la represión más sangrienta de las protestas en Irán desde la Revolución Islámica de 1979, en la que miles de manifestantes fueron asesinados y decenas de miles detenidos. El IRGC y los sanguinarios Basij han sido los principales actores de la represión interna, utilizando fuerza letal y manteniendo un estricto control sobre la población.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, creado tras la Revolución Islámica de 1979, es una fuerza militar y de seguridad que depende directamente del líder supremo. No sólo tiene funciones militares, sino que también controla sectores estratégicos de la economía y ejerce influencia política dentro del país. Los Basij, por su parte, funcionan como policía moral y paramilitar, vigilando la población y reprimiendo protestas, especialmente contra mujeres y colectivos LGTBIQ+.

La escalada de Irán se produce en un momento de gran tensión internacional: Estados Unidos ha reforzado su presencia naval en Oriente Medio tras advertencias reiteradas del presidente Donald Trump a Teherán sobre el programa nuclear y la represión interna. Las declaraciones de Jamenei y la designación de los ejércitos europeos como «grupos terroristas» complican aún más cualquier intento de diplomacia y cooperación internacional, reforzando el enfrentamiento por parte de Irán.

El sábado se registró el vuelo de aviones espía y de vigilancia de la Armada y la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobre la costa iraní. Estas aeronaves, equipadas con misiles y torpedos, buscan posibles objetivos en aguas cercanas al Estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más sensibles del mundo, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial.

A pesar de esta firme postura, funcionarios de Irán y de Occidente han señalado que existe cierta disposición a negociar sobre cuestiones nucleares y de seguridad, aunque sin renunciar a posiciones firmes. La situación sigue siendo extremadamente delicada, y cualquier acción militar o error de cálculo podría desencadenar un conflicto de amplia escala en la región.

El IRGC y los Basij: estructura y poder en Irán

Los miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) son los sicarios de los ayatolás. Fue creado tras la Revolución Islámica de 1979 con el objetivo de proteger al sistema clerical y los intereses de los ayatolás. Considerado grupo terrorista por Estados Unidos y la UE, el IRGC depende directamente del líder supremo y actúa al margen del ejército regular, con influencia política, económica y militar.

Sus principales funciones incluyen:

Represión interna , especialmente contra mujeres y personas LGTBIQ+.

Apoyo y financiamiento a grupos terroristas en el exterior , incluyendo milicias en Siria, Líbano y Palestina.

Control de sectores estratégicos de la economía, desde energía hasta telecomunicaciones.

Los Basij, sanguinarios voluntarios vinculados al IRGC, actúan como policía moral y fuerza paramilitar, encargada de vigilar a la población y reprimir protestas con métodos violentos.