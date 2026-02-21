Trump confirma que ya tiene listo un plan de ataque «limitado» contra la tiranía de los ayatolás de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido este viernes que está considerando la posibilidad de lanzar ataques militares limitados contra Irán para presionar al régimen de los ayatolás de Teherán a aceptar un acuerdo nuclear en los términos de Washington.

Los ataques iniciales podrían centrarse en instalaciones militares o gubernamentales específicas. En cambio, no se descarta que las operaciones se amplíen en caso de que Irán continúe rechazando la exigencia estadounidense de abandonar su programa de enriquecimiento de uranio. Los ataques podrían evolucionar hasta intentar un cambio de régimen o la desarticulación del programa nuclear iraní.

Irán ha respondido ante la comunidad internacional señalando al Consejo de Seguridad de la ONU que todos los activos en Oriente Medio considerados de una «fuerza hostil» se convertirían en objetivos legítimos si Estados Unidos realiza alguna acción militar. Esta advertencia incluye bases y operaciones de países aliados de Washington, aumentando la posibilidad de represalias inmediatas y de escalada regional.

El posible despliegue militar de Estados Unidos incluye al USS Abraham Lincoln (CVN-72), ya en el Golfo Pérsico, y al USS Gerald R. Ford (CVN-78), que se dirige al Mediterráneo acompañado de destructores de la clase Arleigh Burke, como el USS Mahan (DDG-72). El portaaviones Gerald Ford ha pasado este viernes por el Estrecho de Gibraltar. Este despliegue garantiza a Washington la capacidad de proyectar poder aéreo y naval de manera inmediata, con flexibilidad para realizar ataques limitados o, si se decide, operaciones de mayor escala.

Israel se ha preparado ante la posibilidad de que las tensiones escalen. El gobierno israelí considera que las conversaciones entre Washington y Teherán podrían fracasar y que un operativo conjunto con Estados Unidos podría ser necesario.

¿Cómo sería un ataque limitado?

El ataque limitado que ha confirmado Trump al periódico The Wall Street Journal, recogido por periódicos de Israel, podría consistir en ataques selectivos contra:

Sistemas de radar.

Centros de mando.

Instalaciones energéticas.

Infraestructuras críticas.

El objetivo sería interrumpir capacidades iraníes y ejercer presión sin desencadenar una guerra total.

Esta opción podría ejecutarse incluso antes de que el Gerald Ford esté completamente posicionado. Sin embargo, el principal riesgo sería una respuesta iraní más contundente de lo previsto, que pudiera afectar a Israel.

¿Qué quiere Trump de Irán?

El programa nuclear iraní es el eje central de la tensión con Estados Unidos. En mayo del año pasado, el presidente de Estados Unidos Donald Trump declaró que sólo aceptaría la «desmantelación total» del programa. Recientemente, ha matizado su postura diciendo simplemente: «No a las armas nucleares», lo que representa enfoques diferentes: uno busca la completa terminación del programa y el otro impedir que Irán obtenga la bomba.