Así es el Gerald Ford, el portaaviones más grande del mundo, que acaba de pasar por Gibraltar, clave frente a Irán

El USS Gerald R. Ford (CVN-78) es actualmente el portaaviones más grande y avanzado del mundo. Buque insignia de la nueva generación de la Marina de Estados Unidos, simboliza la capacidad de proyección militar global de Washington. Forma parte de la clase Ford, diseñada para sustituir progresivamente a los portaaviones de la clase Nimitz, incorporando importantes mejoras en tecnología, eficiencia operativa y capacidad de combate.

Este viernes 20 de febrero ha sido avistado transitando el Estrecho de Gibraltar, frente a las costas de Tarifa (Cádiz), a pocos kilómetros de la base naval de Rota, una de las instalaciones estratégicas más importantes de Estados Unidos en Europa. Su presencia en el Mediterráneo es clave para la respuesta de Estados Unidos ante Irán después de meses de advertencias del presidente de Estados Unidos Donald Trump a los ayatolás tras las masacres contra su población que empezaron el pasado 28 de diciembre de 2025.

Tamaño y capacidad del Gerald Ford

El Gerald R. Ford mide 337 metros de eslora, el equivalente a más de tres campos de fútbol, y desplaza alrededor de 100.000 toneladas.

Puede albergar a más de 4.500 tripulantes entre marinos, aviadores y personal de apoyo, y transportar hasta 75 aeronaves, incluidos cazas, helicópteros y drones.

Se trata, en términos prácticos, de una base aérea flotante capaz de operar de forma autónoma durante largos períodos.

Armamento y defensa

Aunque el portaaviones no es el principal portador de misiles de ataque —esa función recae sobre su escolta—, sí dispone de sistemas defensivos avanzados y opera como plataforma aérea ofensiva.

Entre sus capacidades destacan:

Misiles Evolved Sea Sparrow para defensa aérea .

. Protección proporcionada por destructores equipados con misiles Tomahawk .

. Escuadrones de F/A-18 Super Hornet, aeronaves de guerra electrónica, helicópteros y drones de vigilancia.

El buque navega acompañado por un grupo de ataque completo que incluye destructores y cruceros encargados de su protección frente a amenazas aéreas, navales y submarinas.

Presencia estratégica en el Mediterráneo

El despliegue del USS Gerald R. Ford en el Mediterráneo este viernes 20 de febrero se produce en un contexto de alta tensión regional. Tras cruzar el Estrecho de Gibraltar, el portaaviones continúa rumbo este hacia Oriente Medio.

Su presencia aumenta de forma significativa las capacidades de disuasión de Estados Unidos frente a Irán y refuerza la defensa de aliados estratégicos como Israel.

¿Qué opciones militares podría considerar EEUU frente a Irán?

Si las negociaciones diplomáticas fracasan, los analistas contemplan varios escenarios de respuesta militar, cada uno con riesgos distintos.

1. Ataque limitado

Podría consistir en ataques selectivos contra:

Sistemas de radar .

. Centros de mando .

. Instalaciones energéticas .

. Infraestructuras críticas.

El objetivo sería interrumpir capacidades iraníes y ejercer presión sin desencadenar una guerra total.

Esta opción podría ejecutarse incluso antes de que el Ford esté completamente posicionado. Sin embargo, el principal riesgo sería una respuesta iraní más contundente de lo previsto.

2. Campaña sostenida de varios días

Más probable sería una operación coordinada una vez que el grupo de ataque esté plenamente desplegado, posiblemente en cooperación con Israel.

Esta campaña podría extenderse entre siete y 10 días, combinando:

Ataques aéreos .

. Operaciones navales .

. Acciones cibernéticas.

El objetivo podría ser debilitar de forma sustancial la capacidad militar iraní. No obstante, no existe consenso absoluto entre los actores regionales sobre metas como un eventual cambio de régimen.

3. Operación a gran escala

En un escenario de escalada máxima, se contemplaría una campaña prolongada con bombardeos sostenidos sobre múltiples objetivos estratégicos.

Sería la opción de mayor riesgo, con potenciales consecuencias:

Represalias intensas.

Implicación de otros países de la región.

Impacto en rutas marítimas.

Alteraciones en los mercados energéticos globales.

Fuerzas ya posicionadas

Además del USS Gerald R. Ford, Estados Unidos mantiene en la región al portaaviones USS Abraham Lincoln (CVN-72), junto con destructores, cazas F-35 y F-22, bombarderos estratégicos y sistemas avanzados de defensa aérea.

Este despliegue es uno de los más relevantes de los últimos años y otorga al mando militar estadounidense un amplio abanico de opciones tácticas.

Riesgos y variables

Cualquier acción implicaría factores de incertidumbre importantes: