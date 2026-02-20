Irán amenaza a EEUU con bombardear sus bases en Oriente Medio: «Responderemos de manera decisiva»

El régimen de los ayatolás ha amenazado a Donald Trump con bombardear las bases de Estados Unidos en Oriente Medio si hay un ataque contra Irán, al tiempo que ha exigido «el cese inmediato de las amenazas». «Irán responderá de manera decisiva y proporcionada», se recoge en una carta remitida al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

«Irán insta a Su Excelencia y a todos los miembros del Consejo de Seguridad (…) a que ejerzan plenamente su autoridad para garantizar que Estados Unidos cese de inmediato sus amenazas ilícitas del uso de la fuerza (…) y se abstenga de cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones o conducir a una confrontación militar, cuyas consecuencias serían graves y de gran alcance para la paz y la seguridad regionales e internacionales», indica la misiva firmada por el representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani.

En este mensaje remitido a Guterres y al presidente del Consejo de Seguridad, James Kariuki, Irán pedido que actúen «sin demora, antes de que sea demasiado tarde», defendiendo que «no deben permitir que las amenazas del uso de la fuerza y los actos de agresión se normalicen ni que se utilicen como instrumentos de política exterior».

Pese a ello, el régimen de Alí Jamenei ha dicho que, si bien «no busca la tensión ni la guerra (…), en caso de ser objeto de una agresión militar, Irán responderá de manera decisiva y proporcionada». Además, «en tales circunstancias, todas las bases, instalaciones y activos de la fuerza hostil en la región constituirían objetivos legítimos en el contexto de la respuesta defensiva de Irán», advierte la carta, que recoge asimismo que «Estados Unidos tendría la plena y directa responsabilidad por cualquier consecuencia impredecible e incontrolable».

Iravani ha citado el mensaje publicado en redes sociales en la víspera por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que «si Irán decide no llegar a un acuerdo, Estados Unidos podría tener que recurrir a Diego García y al aeródromo de Fairford para reprimir un posible ataque».

Con todo, Teherán ha defendido en el documento «su firme compromiso con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas y con las soluciones diplomáticas» y ha manifestado su disposición a «alcanzar una solución mutuamente aceptable» en cuanto a «las ambigüedades relativas a su programa nuclear» y que sea «plenamente coherente con los derechos inalienables reconocidos de todos los Estados partes en el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares».