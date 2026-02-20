La pizzería del Pentágono que predice los ataques de Trump: de la captura de Maduro a Irán

En la madrugada del pasado 2 de enero, durante el ataque de EEUU a Venezuela que acabó con la detención del narcodictador Nicolás Maduro, se produjo un inusual aumento en los pedidos de pizza en Estados Unidos, más concretamente en la zona cercana al Pentágono, la sede del Departamento de Defensa.

Todo empezó cuando un usuario de X publicó una captura de Google Maps en la que se veía la afluencia en tiempo real de varios locales. Uno de ellos, el establecimiento Pizzato Pizza situado cerca del Pentágono, que aparecía especialmente concurrido a las 18:00 hora local (22:00 horas en España, coincidiendo con el momento en que Irán enviaba drones hacia territorio israelí). La imagen evidenciaba que la cantidad de clientes era muy superior a la habitual.

En los últimos días, se ha vuelto a hablar de la teoría del Pizzómetro por la advertencia de Donald Trump a Irán. El presidente de EEUU ha avisado de que, en caso de no «llegar a un acuerdo significativo en 10 días, pasarán cosas malas». El líder republicano ha confirmado también que en los próximos diez días habrá «claridad» sobre la situación en el país islámico, con el que espera alcanzar un acuerdo nuclear tras las conversaciones de esta semana.

El Ejército de Estados Unidos lleva varias semanas ejecutando un amplio operativo militar en Oriente Medio ante la posibilidad de una ofensiva contra Irán. Medios del país han señalado que alrededor de 75.000 soldados han sido desplegados en la zona. Por su parte, Donald Trump estaría considerando lanzar un ataque contra el régimen de los ayatolás este fin de semana, aunque todavía no ha tomado una decisión final.

Indicador en tiempos de conflictos

Aunque esta teoría pueda parecer nacida en las redes sociales, la idea parte de la Guerra Fría, cuando supuestamente los servicios de inteligencia soviéticos seguían de cerca la actividad cercana a lugares clave de Washington, utilizándolos como una forma de anticipar posibles crisis. El término empezó a popularizarse gracias a Frank Meeks, quien llevaba un local de Domino’s Pizza en la capital estadounidense, que notó algo llamativo: en la semana anterior a la Guerra del Golfo de 1991 se enviaron 101 pizzas al Pentágono.

Y no fue un caso aislado. En las últimas cuatro décadas se han detectado situaciones parecidas, por ejemplo antes de la invasión de Panamá en 1989. También ocurrió la noche previa a la invasión iraquí de Kuwait en 1990, cuando la CIA pidió 21 pizzas en una sola noche.

Se observaron patrones similares durante el proceso de destitución del presidente Bill Clinton en 1998 y, más recientemente, durante el ataque con drones de Irán contra Israel en abril de 2024.