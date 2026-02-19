Trump amenaza a Irán: o llega a un «acuerdo significativo» o «pasarán cosas malas»

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha avisado de que en caso de no «llegar a un acuerdo significativo» sobre Irán, «pasarán cosas malas». El líder republicano ha confirmado también que en «los próximos diez días» habrá «claridad» sobre la situación en el país islámico, con el que espera alcanzar un acuerdo nuclear tras las conversaciones de esta semana.

«Ahora es el momento de que Irán se una a nosotros en un camino que complete lo que estamos haciendo. Y si se unen a nosotros, será genial. Si no se unen, también será genial, pero será un camino muy diferente.», ha asegurado el presidente estadounidense durante la primera reunión de la Junta de Paz en Washington este jueves en la que se trabaja en el futuro de la Franja de Gaza.

El Ejército estadounidense lleva semanas realizando un gran despliegue militar en Oriente Medio ante un posible ataque contra Irán. Medios estadounidenses han informado del despliegue de 75.000 efectivos en la región. Trump planea atacar la República Islámica, supuestamente este fin de semana, aunque aún no ha tomado una decisión definitiva sobre la autorización del ataque, según han informado este jueves The New York Times y CNN.

«Está claro que después de años no es fácil lograr un acuerdo con Irán. Pero tenemos que llegar a un acuerdo significativo, porque de otra forma pasarán cosas malas», ha asegurado Trump. El líder republicano ha insistido en la posibilidad de «tomar medidas» en caso de no llegar a un pacto.

Trump también ha destacado la importancia de la Junta de Paz, que ha celebrado este jueves su primer encuentro, en el que Estados Unidos trabaja en el futuro de la Franja de Gaza. En el encuentro han estado presentes líderes internacionales como Viktor Orban, primer ministro de Hungría, Javier Milei, presidente de Argentina, o Sanae Takaichi, primera ministra de Japón.

«No se supone que deba apoyar a nadie, pero apoyo a quienes me caen bien. He tenido un muy buen historial apoyando a candidatos en Estados Unidos, pero ahora apoyo a líderes extranjeros», ha manifestado Trump.

Casi 50 países se han sumado a la sesión inicial de la Junta de Paz, excediendo así los participantes a los 27 miembros fundadores del organismo, entre los que solo hay dos países de la UE: Bulgaria y Hungría.

10.000 millones para Gaza

Trump ha avanzado también que su Administración tiene previsto destinar 10.000 millones de dólares (8.400 millones de euros) a la Junta de Paz para «resolver los conflictos internacionales e iniciar la misión de reconstruir la Franja de Gaza». El mensaje de Trump coincide con las tensiones provocadas por el posible ataque de Estados Unidos contra Irán durante el fin de semana.

A principios de febrero, Trump volvió a amenazar con un ataque militar si no accede a cerrar un acuerdo en materia nuclear, aunque expresó que tenía la esperanza de lograr un pacto con las autoridades iraníes cuanto antes.