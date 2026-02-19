Los 2 lugartenientes del director general de la Policía y la mujer del ex jefe de Seguridad de Zapatero arroparon al ex DAO en su casa

La caída del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha destapado una red de lealtades que sostiene a los altos mandos del cuerpo bajo la dirección del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. OKDIARIO ha grabado cómo, apenas conocida la admisión a trámite de la querella contra el DAO por agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación, tres personas de su entorno más cercano y con mucha influencia en la cúpula policial de Marlaska se personaron ese martes por la noche en su domicilio oficial en Madrid para apoyarle.

Los visitantes no eran cualquiera. Se trataba de Alejandro Herrero, jefe de Gabinete del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, al que fuentes consultadas describen como buen profesional; Julián Pingarrón, asesor personal del mismo director general; y Toñi, secretaria particular del subdirector general de Logística e Innovación, Luis Carlos Espino. Esta última es esposa nada menos que de Segundo Martínez, ex alto cargo policial jubilado en 2017, pero con una dilatada vinculación con el PSOE que se mantiene hasta hoy.

Las imágenes, obtenidas en exclusiva por este medio, muestran al jefe de gabinete y al asesor personal del director general de la Policía, junto a la secretaria particular del subdirector de Logística y esposa del ex alto cargo policial Segundo Martínez —hombre de máxima confianza de Zapatero en La Moncloa—, entrando este martes por la noche en el domicilio oficial de José Ángel González.

La mujer primero en solitario, y minutos más tarde los dos hombres, llegaron al edificio ubicado en el barrio madrileño de Chamartín, subieron en el ascensor y fueron recibidos por el propio González. «Pasa, no sabía que eras tú», le dijo el ex DAO a Toñi mientras le abría la puerta de su domicilio oficial.

Tras un breve encuentro en el interior del piso, una reportera de OKDIARIO abordó a Toñi a la salida para preguntarle por el estado del ex número 1 de la Policía Nacional. La respuesta fue un ejercicio de evasivas: aseguró que «no había podido verle» y restó importancia a su presencia allí alegando que «no tenía tanta relación con él» y que ella «sólo se ocupaba de las tareas de la casa».

La presencia de «Toñi» en el domicilio del DAO no es un detalle menor. Su marido, Segundo Martínez, es uno de los nombres más relevantes de la policía política del zapaterismo. Natural de la comarca de Babia, en León, Martínez inició su carrera en la lucha contra ETA, lo que le valió un rápido ascenso hasta la Jefatura Superior de Castilla y León. Sin embargo, fue en 2004 cuando su figura cobró verdadera dimensión política: Zapatero lo nombró jefe de seguridad de Presidencia del Gobierno, convirtiéndolo en uno de sus hombres de máxima confianza durante sus dos legislaturas en La Moncloa.

En ese mismo entorno de poder, su esposa fue colocada como jefa de Protocolo de Presidencia, en uno de los múltiples enchufes que caracterizaron aquella etapa. Años después, Segundo Martínez pasó a trabajar para Huawei en España, y su nombre volvió a aparecer en 2022 como posible nexo entre el ex presidente y la multinacional china.

En 2018, El Confidencial reveló además que el comisario jubilado regentaba de forma encubierta una academia de preparación para el ingreso en la Policía Nacional, ocultando su vinculación para poder seguir cobrando el 100% de su pensión.