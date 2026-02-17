La Plaza número 8 de la Sección de Violencia Sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid ha admitido a trámite la querella por agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos de una subordinada funcionaria de la Policía Nacional contra el director adjunto operativo José Ángel González Jiménez, el más alto cargo uniformado del cuerpo policial.

Según el auto de admisión de la querella al que ha tenido acceso OKDIARIO, el órgano judicial especializado en violencia sobre la mujer ha decidido abrir la investigación al apreciar delitos en la querella presentada por la víctima.

El juez ha citado a la víctima y al denunciado a declarar en Plaza Castilla el próximo 17 de marzo de 2026 al efecto de escuchar el relato de la víctima sobre los hechos denunciados.

La víctima relata que el pasado mes de abril, la funcionaria policial se encontraba de servicio cuando recibió la orden de acudir con un coche camuflado al restaurante donde se encontraba el DAO con otro mando comiendo. El DAO le ordenó que le llevara particularmente a la vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior, donde el mando, prevaleciendo de su autoridad, agredió sexualmente con penetración a su subordinada causándole lesiones, hasta que la víctima pudo zafarse y huir de la vivienda ministerial.

Posteriormente, según el relato de la víctima, fue coaccionada de forma directa por el denunciado e indirecta por otros altos cargos policiales para que no denunciara los hechos, que le han llevado a encontrarse de baja psicológica con la retirada del armamento e incapacidad médica para la prestación del servicio.

Mano derecha de Marlaska

José Ángel González Jiménez (Aguilar del Río Alhama, 1959) es un comisario principal del Cuerpo Nacional de Policía que ejerce como Director Adjunto Operativo desde 2018, el segundo cargo más alto de la institución. Es la mano derecha del ministro Fernando Grande-Marlaska.

Ingresó en 1984 tras formarse en la Academia General Militar y desarrolló gran parte de su carrera en las Unidades de Intervención Policial, llegando a dirigir durante casi veinte años la VII UIP en Valladolid. Posteriormente, fue comisario en Alicante, comisario provincial de Valladolid durante nueve años y jefe superior de Policía en Melilla y Aragón.

Como DAO ha participado en la coordinación de la seguridad tras la sentencia del procés y en la gestión policial de la pandemia de Covid-19, además de comparecer en la investigación del caso Gali. Ha sido condecorado con la Gran Cruz del Mérito Militar (2023) y la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil (2024), y en 2024 el Gobierno modificó la normativa para permitir su continuidad en el cargo más allá de la edad ordinaria de jubilación.