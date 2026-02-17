El hombre de los mil nombres ha caído en Madrid, la Policía ha detenido a este sicario de la conocida pandilla peruana Los terribles del 17. Julio Alexander Bernales, en silla de ruedas tras recibir tres balazos en un ajuste de cuentas, es uno de los cabecillas de banda y se le acusa de tenencia de explosivos en su país.

Los policías del grupo de fugitivos consiguieron identificar y detener al sicario de la pandilla de Los terribles del 17 en el barrio de Vallecas tras una investigación coordinada para arrestar a este fugitivo internacional reclamado por la justicia de Perú que figuraba en los listados internacionales de fugitivos.

Para dificultar su identificación, el fugitivo se había borrado las huellas dactilares, algo que no impidió que los investigadores españoles le capturaran en el barrio madrileño de Vallecas.

La pandilla, fugas y dinamita

Julio Alexander Bernales fue detenido por última vez en su país, Perú, en el año 2024. Entonces, durante una operación policial en Los Olivos, se intervino a dos ocupantes de un vehículo que mantenían una actitud sospechosa. La sorpresa mayúscula fue cuando descubrieron que al interior había dinamita y municiones para armas de fuego.

La sorpresa fue aún mayor cuando los agentes peruanos identificaron al copiloto. Era Julio Alexander Bernales Vivar, más conocido como el hombre de los mil nombres, miembro de la peligrosa pandilla Los terribles del 17.

La Policía de Perú buscaba al sicario desde que en el año 2012 participó en una fuga masiva de delincuentes peligrosos del penal peruano de Challapallca.

ya en el año 2021 Bernales se salvó de una muerte segura tras sobrevivir a un ajuste de cuentas en el que recibió tres balazos. Incluso en el hospital, el ahora detenido en Madrid, amenzó a los policías y se burlaba de ellos, recordándoles que había atentado contra otros agentes.