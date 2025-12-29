La Policía Nacional ha detenido en el barrio de Salamanca de Madrid a tres jóvenes delincuentes magrebíes que pretendían huir a Marruecos después de intentar matar a tiros a un hombre en la ciudad de Genk (Bélgica) tan sólo unos días antes. La Policía belga atribuye el crimen a un ajuste de cuentas por asuntos de droga y la víctima continúa en estado crítico.

Los hechos ocurrieron el pasado día 15 en la ciudad belga de Genk donde los arrestados emboscaron y dispararon con armas de fuego a la víctima con la clara intención de causarle la muerte. El incidente ocurrió por la tarde, alrededor de las 19:00 h, en Melbergstraat, cerca de Genk. Allí, un hombre de 24 años recibió un disparo de un desconocido frente al centro juvenil de la localidad.

El hombre quedando en estado crítico por las lesiones causadas por los disparos y los tres sicarios magrebíes, dos de ellos hermanos, decidieron escapar del país.

Huyeron en el coche de su madre

Tras el ataque, los tres implicados huyeron de Bélgica a bordo del vehículo propiedad de la madre de dos de ellos con la intención de llegar a Algeciras, donde pretendían embarcar con destino a Marruecos.

Poco después de los hechos, las autoridades belgas pusieron en conocimiento de la Policía Nacional su posible presencia en España por lo que se iniciaron las labores de investigación para su localización, teniendo en cuenta su potencial riesgo al ser extremadamente violentos y poder ir armados.

Fruto de las gestiones, los agentes localizaron a los tres implicados en el madrileño distrito de Salamanca donde fueron detenidos. El principal detenido, Zouwir, tan sólo tiene 19 años. La Policía de Bélgica atribuye el tiroteo a un ajuste de cuentas por drogas.

Las autoridades belgas han solicitado a España la extradición de los tres sospechosos. Los tiroteos han batido récord en la Región de Bruselas en 2025, fuentes policiales alertan de 96 agresiones con armas de fuego frente a las 94 del año 2024 que también supusieron otro récord histórico en Bélgica.